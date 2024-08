Sonic le film a été une agréable surprise. Après la levée de boucliers sur le design du hérisson bleu, tout le monde s'attendait à une véritable catastrophe. Mais à l'arrivée, le long-métrage est plutôt divertissant et ne fait pas partie de ces adaptations absolument horribles. Au box-office mondial, ça a été un gros carton avec plus de 319 millions de dollars récoltés pour un budget de 58 millions de dollars. Sa suite a fait encore mieux en rapportant plus de 405 millions de dollars alors qu'il n'a coûté qu'environ 72 millions à produire. Une affaire qui roule et qui devrait encore faire les comptes de Paramount Pictures ainsi que de SEGA.

Une bande annonce officielle pour Sonic 3 le film

Face au succès du hérisson bleu sur grand écran, Paramount Pictures n'a pas mis longtemps a officialisé Sonic 3 le film. Normalement, il aurait rivaliser avec Avatar 3, mais ce dernier a été décalé au 17 décembre 2025. La mascotte de SEGA va donc avoir le champ libre et invite les fans, les plus vieux comme les plus jeunes, à découvrir la nouvelle aventure en salles à partir du 25 décembre 2024. Un premier trailer de ce nouveau film a enfin été diffusée, et ça promet !

Sans surprise, on retrouve le trio composé du hérisson bleu, de Tails ainsi que de Knuckles qui vont devoir affronter une menace encore inconnue pour eux : Shadow. Et pour cela, la bande ne va pas hésiter à aller frapper à la porte du Dr Robotnik pour demander de l'aide. « Sonic, Knuckles et Tails se retrouvent face à un nouvel adversaire, Shadow, mystérieux et puissant ennemi aux pouvoirs inédits. Dépassée sur tous les plans, la Team Sonic va devoir former une alliance improbable pour tenter d’arrêter Shadow et protéger notre planète ».

Comme on peut le voir dans la première bande annonce, Sonic 3 le film se déroulera notamment à Londres. Le casting original, dont James Marsden et l'immense Jim Carrey, sera de retour pour cet épisode. Le légendaire Keanu Reeves, à qui casse tout actuellement dans les sorties Prime Video avec John Wick 4, est la nouvelle recrue de ce volet. Il incarnera Shadow.

Le trailer en VOSTFR

Si vous voulez entendre les voix de Ben Schwartz (Sonic), de Idris Elba (Knuckles), de Colleen O'Shaughnessey (Tails) et de Keanu Reeves (Shadow) en version originale, voici la bande annonce en anglais sous-titrée en français.

Source : Paramount Pictures.