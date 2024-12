Après un premier opus très sympathique mais un peu brut de décoffrage sorti en 2019 après une campagne Kickstarter particulièrement réussie, le studio français nous revient avec Solasta 2, une suite qui s'annonce plus aboutie, mais toujours aussi fidèle aux règles du populaire jeu de rôle Donjons & Dragons. Si vous êtes en manque après Baldur's Gate 3, voici un nouveau C-RPG définitivement à surveiller.

Une nouvelle dose de Donjons & Dragons après Baldur's Gate 3 avec Solasta 2

Avant Baldur's Gate 3, Solasta Crown of the Magister s'était montré être un solide C-RPG inspiré de Donjons & Dragons, qui montrait cependant quelques limitations techniques et de budget par rapport au tentaculaire chef d'œuvre de Larian Studios sorti l'année dernière. Fort de son petit succès, Tactical Adventures s'est donc attelé à une suite visant à gommer les écueils du premier jeu. Voici donc venir Solasta 2, qui s'invite aux Game Awards 2024 avec un trailer qui se montre très prometteur.

On peut d'ores et déjà remarquer une plastique globalement plus aguicheuse, et des animations des personnages gagnant en naturel. S'agissant du gameplay, on retrouve la formule tactical-RPG inspirée des règles de Donjons & Dragons, avec une grande liberté d'action et de création de nos personnages. L'histoire et la narration de Solasta 2 gagnent également en caractère et en souffle épique.

En attendant des nouvelles des futurs jeux de Larian Studios ou d'un Baldur's Gate 4 développé par un autre studio, voici donc un C-RPG à surveiller de près pour les fans. Solasta 2, issu du studio indépendant bien de chez nous Tactical Adventures, sortira en tout cas de son côté en early access courant 2025, pour l'heure uniquement sur PC. Une démo sera également disponible prochainement.

Source : Tactical Adventures sur YouTube