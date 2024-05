Pour beaucoup de joueurs, Skyrim reste l'un des RPG en monde ouvert les plus populaires de tous les temps. C'est notamment le cas de GingasVR, qui a dépensé sans compter pour se créer l'expérience la plus immersive possible sur le vénérable et iconique titre de Bethesda. Peut-être trop immersive ?

Une aventure vraiment pas comme les autres dans Skyrim

En 2021, GingasVR avait dépensé la somme astronomique de 15 000 dollars pour offrir à elle et ses viewers l'expérience Skyrim la plus immersive possible. Il était alors question d'une installation faite de différents trackers autour et sur son corps et de mods visant à reproduire dans la vraie vie des sensations vécues en jeu. Tel était notamment le cas pour la température, voire même le goût d'aliments que son avatar mangeait. Mais cela n'était visiblement pas suffisant.

La créatrice de contenus a ainsi ajouté à cet impressionnant dispositif une tenue avec retour haptique intégré. Composée d'électrodes connectés à la peau, celle-ci vient désormais reproduire les sensations de douleurs infligées à son personnage dans Skyrim. Prendre un coup dans le jeu envoie ainsi un choc électrique à l'endroit touché à la streameuse. Dans la vidéo ci-dessous, GingasVR explique notamment que « un Dovakhiin se faisant brûler vif est VRAIMENT douloureux », alors qu'elle se tord de douleur au sol en essayant d'abattre ledit dragon avec un fusil qui ne semble pas avoir sa place dans un monde médiéval-fantastique. L'immersion poussée à son paroxysme dans Skyrim, vous dit-on.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule technologie anachronique qui s'est invitée dans l'expérience de GingasVR. Les dialogues des PNJ sont en effet dictés par OpenAI, d'une manière parfois bien insolite. L'un d'entre eux a même dit à la streameuse : « Se jeter d'une falaise est la meilleure manière de tester sa tolérance à la douleur ». Il ne croyait probablement pas si bien dire.