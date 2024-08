Avis aux fans de Skyrim, de superbes collectors arrivent bientôt et son d'ores et déjà disponible en précommande. Si vous êtes amoureux de la franchise de Besthesda, ça pourrait bien vous plaire.

C’est certainement l’un des RPG les plus connus du monde (de l’univers même, soyons fous). Skyrim est un véritable monument du jeu vidéo. Il excelle dans de très nombreux domaines et sa base de fans est toujours aussi énorme après plus d’une décennie de bons et loyaux services. Il faut dire qu’avec tous les remasters et portages qu’il a subis… le jeu est partout.

Son aspect bac-à-sable, ses mécaniques de jeu et cette sensation d’écrire sa propre histoire auront conquis plusieurs millions de joueurs. Et que dire de son OST, tout simplement magistrale. Du caviar pour les oreilles. D’ailleurs, si vous êtes absolument fans du jeu, de sa bande-son, et que vous avez tendance à collectionner tout ce qui s’en rapproche, ces prochains collectors devraient vous plaire.

De superbes vinyles collectors pour Skyrim

La bande-son de Skyrim et ses 52 morceaux signés Jeremy Soule (Morrowind, Oblivion, Guild Wars…), lauréat d’un BAFTA - s’il vous plaît - est couchée sur une collection de vinyles accompagnée de superbes artworks. Un pressage en plusieurs couleurs, mais à chaque fois composé de 4 vinyles collectors dans une pochette qui l’est tout autant.

L’addition est dans le haut du panier de ce que l’on peut voir d’habitude, et il vous en sera demandé 139,90 € pour mettre la main sur l’un des précieux sésames.

Ils seront tous disponibles dès le 30 août 2024 chez plusieurs revendeurs (Micromania, Fnac, Amazon…), mais les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.

Petit avertissement pour les intéressés, ça part assez vite. Par exemple, les stocks chez Black Screen Record sont vides à l’heure d’écrire ces lignes, mais un réassort sera peut-être possible.

Pour l’heure, voici où les trouver.

Collector Skyrim Vinyles Argentés Préco chez Fnac (en exclu) à 139,99€