Vous reprendrez bien un peu de Skyrim pour la 1001ème fois avant The Elder Scrolls 6 ? Ça tombe bien car le jeu est de retour et pas comme vous le pensez.

L'increvable The Elder Scrolls V : Skyrim, qui est sorti à peu partout sauf peut-être sur des frigos connectés, est encore de retour. Pour jouer un mauvais tour ?

Skyrim s'invite dans Halo Infinite

Après avoir ressorti un « million » de versions différentes de The Elder Scrolls 5 : Skyrim, Bethesda a quand même trouvé le moyen de refourguer l'édition Anniversaire sur Nintendo Switch. Mais là, c'est vraiment, vraiment fini ? Peut-être du côté de l'éditeur mais les joueurs ne lâchent pas l'affaire.

Ces dernières semaines, on a eu un mod coopératif, un pour jouer avec Henry Cavill (The Witcher), et le remake d'Aubétoile sous Unreal Engine 5, le jeu n'est toujours pas mort. Overdose pour certains, bonheur total pour d'autres, Skyrim est encore réinventé... via Halo Infinite. Même Bethesda n'a pas dû penser à cette idée !

Un créateur de cartes pour le mode Forge d'Halo Infinite, Bullet2thehead9, a recrée une ville de Skyrim : la capitale Blancherive. Une version à plus petite échelle faite avec tous les outils du jeu. Le résultat est visible dans la vidéo ci-dessous, mais surtout, c'est en libre accès. Pour cela, il suffit de se rendre à cette adresse et de télécharger la map.

Le mode Forge d'Halo Infinite permet de créer ses propres niveaux originaux, ou dans le cas présent, de reproduire des choses existantes.