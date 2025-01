Ces derniers temps, d'insistantes rumeurs abondent quant au développement officiel d'un remake ou remaster de The Elder Scrolls 4, sous-titré Oblivion et sorti en 2006, sur l'Unreal Engine 5. En parallèle de cela, un autre projet de remise au goût du jour du titre, cette fois de manière officieuse dans Skyrim, redonne de très prometteurs signes de vie. Les fans devraient donc dans un futur plus ou moins proche avoir largement de quoi patienter avant The Elder Scrolls 6.

Oblivion dans Skyrim devient plus que jamais une réalité

Alors que le remake ou remaster officiel de The Elder Scrolls 4 pourrait être présenté lors de l'événement Xbox Developer Direct à venir et annoncé pour une sortie cette année, l'autre projet qui nous intéresse ici est quant à lui bien plus pétri de certitudes. Pendant des années, des développeurs bénévoles ont travaillé d'arrache-pied sur un remake gratuit d'Oblivion sur le moteur de Skyrim, nom de code Skyblivion. Après un long labeur passionné, celui-ci s'est enfin fendu d'une annonce très attendue des fans : une sortie confirmée en 2025.

Cela nous provient d'un nouveau developer update de l'équipe derrière ce remake officieux de The Elder Scrolls 4 dans Skyrim. Cette vidéo nous permet de découvrir l'énorme progrès et travail abattu par les développeurs, et le chemin qu'il reste encore à parcourir avant sa sortie. On peut ainsi voir que le fantastique monde ouvert de Cyrodiil est presque entièrement terminé, tout comme les intérieurs, les quêtes et les modèles 3D. Ne reste donc globalement plus que quelques touches finales sur différents aspects de ce remake pour être fin prêt à sortir.

L'énorme ambition de proposer une refonte gratuite de The Elder Scrolls 4 dans Skyrim est à titre de référence peu ou prou au même niveau que l'excellent Fallout London. On espère en tout cas que les développeurs de Skyblivion connaîtront le même succès. Dans un registre similaire, d'autres fans travaillent sur Skywind, le remake de lu légendaire The Elder Scrolls 3 : Morrowind dans Skyrim. Celui-ci semble moins avancé, mais on leur souhaite également le meilleur pour un projet tout aussi ambitieux et attendu.

Source : Rebelzize sur YouTube