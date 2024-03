Nous allons ainsi mettre en avant plusieurs créations d'une équipe de moddeurs appelée doodlez. Très active sur Skyrim, elle apporte au chef d'œuvre de Bethesda une petite touche next-gen que Cyberpunk 2077 ne renierait pas.

Skyrim toujours au top de sa forme malgré son grand âge

En 2011, Bethesda allait secouer le naguère petit univers des RPG en monde ouvert avec Skyrim. Un bac à sable absolument fantastique offrant aux joueurs une liberté alors rare. Si la formule de base était déjà excellente en soi, c'est bien sûr grâce au profond amour des moddeurs que le jeu reste encore aujourd'hui une référence. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il existe sur la page Nexus Mods de la Special Edition la quantité absolument titanesque de plus de 60 000 mods ! Avec la version de base du jeu, c'est le titre qui a le plus été moddé au monde.

Depuis quelques jours, une série de mods graphiques a particulièrement attiré l'attention de la communauté. Celle-ci nous provient de l'équipe doodlez. L'équipe s'est d'abord faite connaître en 2011 avec Light Limit Fix. Ce mod permettait d'ajouter un nombre infini de sources de lumières au jeu, pour un résultat des plus chatoyants. Les mods qui nous intéressent aujourd'hui s'attaquent quant à eux à des effets visuels et à une amélioration des textures.

Le rendu de l'humidité est impressionnant pour un moteur aussi vénérable. © doodlez

Des mods que les jeux next-gen peuvent jalouser

Le mod le plus remarquable a avoir été ajouté à Skyrim s'appelle Wetness Effects. Cela ajoute un effet d'humidité et des effets météorologiques diablement réalistes. L'eau de pluie adopte grâce à cela un comportement extrêmement convaincant, s'accumulant sur le sol. Des flaques vont ainsi apparaître au fil du temps. Pour en profiter pleinement, il faut toutefois compléter sa collection de mods avec Dynamic Cubemaps, un autre mode de doodlez. Celui-ci ajoute des « cubes » qui ont pour but d'améliorer les reflets et l'éclairage global des objets en jeu.

Pour rester sur le thème aquatique, doodlez s'est fendu de deux superbes mods visant à améliorer les corps aqueux. Water Parallax et Water Caustics viennent ajouter des surfaces d'eau pour les rendre superbement plus détaillées que même dans certains jeux récents. Caustics est également là pour faire en sorte que l'eau reflète et réfracte des rayons de lumière sur une surface courbe. Le résultat est proprement bluffant. Enfin, doodlez a déployé un mod baptisé Subsurface Scattering permettant d'améliorer grandement la qualité des textures de la peau des personnages, compatible avec d'autres mods similaires.

On pourrait presque croire que la capture provient d'un jeu bien plus récent que Skyrim. © doodlez

Pour profiter de tous ces mods, il est toutefois impératif d'installer le mod Community Shaders. Si d'aventure vous êtes tenté de les essayer sur Skyrim, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à chaque mod, pour saluer le superbe travail de leurs créateurs !