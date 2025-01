Les fans de Skyrim ont de quoi se réjouir : le mod Death Consumes All, inspiré par le DLC Hearts of Stone de The Witcher 3, vient de recevoir une mise à jour massive. Avec 20 heures de jeu supplémentaires et une refonte complète, ce mod promet de plonger les joueurs dans une quête encore plus intense et sombre. Préparez-vous à combattre une épidémie dévastatrice tout en explorant des récits riches et de nouvelles mécaniques de jeu.

Une épidémie qui prend de l’ampleur dans Skyrim

Sorti pour la première fois en 2020, Death Consumes All avait déjà conquis les joueurs avec sa quête principale de 10 heures, entièrement doublée, et son concept innovant. L’idée de base reste la même : une peste mortelle se répand à travers Skyrim, transformant les habitants en créatures mortes-vivantes. Grâce à un système de propagation réaliste, la maladie menace d’engloutir le royaume entier, forçant les joueurs à prendre des décisions cruciales pour tenter de sauver ce qui peut l’être.

Mais la version 2.0, intitulée Death Consumes All - DLC Quest Mod (Revamped), élève l’expérience à un tout autre niveau. Désormais, le mod propose une quête principale d’environ 30 heures, avec des missions enrichies et un scénario encore plus captivant.

Ce qui change dans cette nouvelle version

Le créateur du mod de Skyrim, Anbeegod, a complètement remanié l’expérience. Voici les principales nouveautés :

Des quêtes améliorées et inédites : les anciennes quêtes ont été revues pour une meilleure narration et fluidité. En parallèle, de nouvelles missions complexes et un prologue ont été ajoutés, portant le total à plus de 17 quêtes.

: les anciennes quêtes ont été revues pour une meilleure narration et fluidité. En parallèle, de nouvelles missions complexes et un prologue ont été ajoutés, portant le total à plus de 17 quêtes. Plus de dialogues et de choix : la mise à jour inclut 1 000 lignes de dialogue supplémentaires, offrant encore plus de profondeur aux personnages et aux décisions du joueur.

: la mise à jour inclut 1 000 lignes de dialogue supplémentaires, offrant encore plus de profondeur aux personnages et aux décisions du joueur. Un gameplay ajusté : les combats ont été retravaillés pour être mieux équilibrés et plus immersifs. En bonus, il est désormais possible de désactiver la propagation de la peste pour une expérience plus flexible.

: les combats ont été retravaillés pour être mieux équilibrés et plus immersifs. En bonus, il est désormais possible de désactiver la propagation de la peste pour une expérience plus flexible. Moins de bugs, plus de compatibilité : des optimisations ont été faites pour limiter les conflits avec d’autres mods. Une excellente nouvelle pour les amateurs de mods multiples.

: des optimisations ont été faites pour limiter les conflits avec d’autres mods. Une excellente nouvelle pour les amateurs de mods multiples.

Avec cette refonte, Death Consumes All promet une immersion totale dans un univers sombre où chaque choix a des conséquences. Skyrim comme vous ne l'avez jamais vu.

Source : Death Consumes All