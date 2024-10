La communauté de The Elder Scrolls V: Skyrim est toujours aussi massive. Et une partie des joueuses et joueurs, qui squatte encore le RPG de Bethesda, devrait apprécier cette nouveauté gratuite.

The Elder Scrolls 6 est toujours en développement, mais ne l'attendez pas de sitôt puisqu'il ne devrait pas sortir avant au moins deux ans. Soit en 2026, ce qui va paraitre une éternité pour certains fans. Mais il vaut mieux cela qu'un jeu rushé, non ? La licence étant ce qu'elle est, Bethesda et Xbox ne peuvent pas se permettre de décevoir. Pour patienter jusqu'à la sortie, Skyrim s'améliore encore grâce au soutien sans faille de la communauté.

Un ajout de plus pour le cultissime Skyrim

Treize ans plus tard, Skyrim n'a pas perdu son statut de jeu culte. Bethesda le sait pertinemment et a surfé sur la vague en ressortant le titre à maintes reprises. En plus des sept versions du soft, la légende est maintenue en vie grâce aux joueuses et joueurs qui ne lâchent pas le morceau après tout ce temps. Toute occasion est bonne pour jouer à The Elder Scrolls 5 chez soi ou en nomade, sur un écran géant ou même en réalité virtuelle. Mais si Skyrim est toujours aussi populaire, c'est surtout parce qu'il y a une très forte communauté de modding. Que vous soyez un créateur de mods ou un simple utilisateur de ces contenus de fans, cela permet d'allonger la durée de vie de manière folle.

ItsNicklaj, déjà à l'origine de cinq mods Skyrim, a mis en ligne « Achievement Injector ». Une nouveauté gratuite qui permet, comme son nom le laisse supposer, d'ajouter des trophées au jeu. « La première fois que j'ai remarqué que ce serait bien si les mods avaient des succès, c'était avec Leaps of Faith de jayserpa » explique le créateur. Avec « Achievement Injector », vous pouvez créer des succès personnalisés. « Il y a actuellement 20 types d'événements que vous pouvez configurer afin de créer vos succès » ajoute t-il.

Comme on peut le voir sur la troisième image, on peut même configurer l'interface pour activer / désactiver les notifications visuelles et sonores lorsqu'un trophée se débloque sur Skyrim après installation du mod. D'après le créateur, c'est normalement compatible avec absolument tout, mais il vous faut les plugins SKSE64 et SKSE. Achievement Injector peut être obtenu sur NexusMods.







Source : ItsNicklaj sur NexusMods.