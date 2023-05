Dans la longue liste des jeux les plus attendus on trouve bien évidemment The Elder Scrolls 6. Et pour patienter pourquoi ne pas imaginer un remake de Skyrim ?

Skyrim est un excellent jeu mais celui-ci commence sérieusement à dater. Et même si l'on prend en compte les très nombreux mods graphiques pour tenter de lui donner un coup de lifting, son moteur est beaucoup trop ridé pour le faire rentrer sereinement dans les canons de beauté de 2023. Partant de ce principe à quoi pourrait bien ressembler un remake ? De quoi faire écho avec ce qui pourrait potentiellement nous attendre avec The Elder Scrolls 6.

En attendant The Elder Scrolls 6, un remake de Skyrim ?

À quoi peut t-on s'attendre graphiquement parlant pour The Elder Scrolls 6 ? Sachant que le RPG de Bethesda ne sera pas disponible avant quelques années, voici ce que donne un remake graphique de Skyrim. Comme on peut s'en douter cela tourne sous le moteur Unreal Engine 5 qui n'a plus grand chose à prouver à ce niveau. C'est beau et même grandiose aussi bien au niveau des textures que des différents jeux de lumière. C'est tellement bluffant que lors de certaines scènes on a l'impression d'assister à un paysage filmé avec une caméra. À partir de la deuxième minute vous avez même un aperçu de la vue à la première personne avec différents effets météorologiques.

Creation Engine 2.0 vs Unreal Engine 5

Pour mémoire les jeux de chez Bethesda, notamment depuis Skyrim sont réalisés à partir du Creation Engine. Un moteur maison qui a fait son office aussi bien sur Fallout 4 que sur Fallout 76. En 2018, le producteur exécutif de Bethesda Todd Howard a indiqué que les futurs jeux Starfield et The Elder Scrolls 6 seront développés avec une version améliorée du Creation Engine, plus précisément la version 2.0. Forcément on a hâte d'en savoir un peu plus. Pour le moment Starfield semble être assez joli sans pour autant atteindre le rendu de l'UE5 qui reste pour l'heure assez imbattable.

L'Unreal Engine 5 a été révélé le 13 mai 2020, prenant en charge tous les systèmes existants, y compris les consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X/S.Le travail sur le moteur a commencé environ deux ans avant son annonce et il a été publié en accès anticipé le 26 mai 2021 pour un lancement le 5 avril 2022.L'une de ses principales caractéristiques est Nanite, un moteur qui permet d'importer des matériaux sources photographiques très détaillés dans les jeux. C'est ce qui permet d'avoir un rendu aussi propre et réaliste à l'écran.