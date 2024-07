Skyrim a récemment accueilli une fonctionnalité gratuite qui nous donne envie de la revoir officiellement dans The Elder Scrolls 6 et qui pourrait tout changer pour le titre de Bethesda.

Une fois encore, la communauté de moddeurs de Skyrim ne cesse de nous étonner par sa créativité et ses excellentes idées. Tel est notamment le cas d'une nouvelle fonctionnalité géniale, qui pousse encore plus le plaisir de l'exploration de son monde magique. À tel point qu'on rêverait de voir Bethesda s'en inspirer pour l'encore lointain et très attendu The Elder Scrolls 6.

Une nouvelle idée géniale pour Skyrim

Avec le vénérable Skyrim sorti en 2011, Bethesda nous proposait déjà un superbe monde ouvert bac-à-sable faisant la part belle à l'exploration de la merveilleuse contrée nordique de Cyrodiil. Grâce à des moddeurs passionnés, ce chef d'œuvre reste encore aujourd'hui une superbe référence dans son domaine. Ce tant grâce à des mods graphiques que du nouveau contenu, ou la mise en place de fonctionnalités ingénieuses. C'est justement ce dernier point qui nous intéresse ici avec The Dragonborn's Bestiary de JPSteel2, téléchargeable sur Nexus Mods.

Celui-ci nous permet ainsi de cataloguer la riche et envoûtante faune de Skyrim, qu'il s'agisse des ours aux dragons en passant par les atronachs de feu et autres trolls. Celle-ci peuple chaque recoin de Bordeciel, permettant aux joueuses et joueurs d'être en immersion totale dans cette région inspirée de la mythologie scandinave. Grâce au mod de JPSteel2, nous pouvons nous trouver une vocation d'anthropologue. Rencontrer les quelques 122 créatures du jeu (DLC et créations de fans incluses), nous pouvons collecter de précieuses informations à leur sujet.

De leur lore, comportement, butin potentiel, à leurs statistiques telles que leurs faiblesses et résistances, nous pouvons ainsi pratiquement incarner un membre de la Guilde de Monster Hunter dans Skyrim. Il est même possible de les invoquer depuis le bestiaire pour mieux les étudier. Mieux encore, ce mod très populaire est compatible avec de nombreuses autres créations de la communauté venant ajouter de nouvelles bestioles à répertorier.

Voilà à quoi ressemble le bestiaire en jeu. © JPSteel 2

En espérant la revoir dans The Elder Scrolls 6

Alors que Bethesda travaille sur The Elder Scrolls 6, on se prête à souhaiter que cette fonctionnalité créée par un moddeur de Skyrim trouve d'une manière ou d'une autre son chemin dans sa suite. Que cela se fasse officiellement, ou par l'entremise de moddeurs, on espère qu'une si riche idée saura faire des petits pour le prochain titre très attendu de cette iconique licence, qui devrait bel et bien se dérouler à Lenclume (Hammerfell), terre natale des fiers Rougegardes.

Source : Nexus Mods