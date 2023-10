Skull & Bones est un jeu signé Ubisoft dont on attend des nouvelles avec impatience. Et justement, une nouvelle fenêtre de sortie a enfin été dévoilée.

Skull & Bones, c’est l’un des projets les plus attendus d’Ubisoft, mais également un de ceux qui a le plus inquiété la communauté. Depuis sa présentation en 2017, le jeu a essuyé un nombre de reports assez conséquents. Certains fans finissaient par ne plus y croire, mais le studio a garanti qu'il planchait bien dessus. Le problème, c'est qu'il se concentre surtout sur ses franchises phares, d'où le retard, entre autres. Mais ça y est, nous avons une bonne nouvelle à annoncer : la fenêtre de sortie de Skull & Bones a été dévoilée.

Skull & Bones arrive bientôt, on espère

Avant toute chose, il ne faut pas s'exciter trop vite. Ce n'est pas la première fois que le jeu révèle une potentielle date de sortie. Rappelons qu'il devait techniquement sortir cette année, avant de faire face à un nouveau report. Pourtant, une bêta fermée avait pris place le 25 et 28 août dernier pour quelques privilégiés sur PC. Malheureusement, ça ne l'a pas empêché d'être frappé par la malchance. On a mentionné le report, mais récemment, c'est la directrice créative qui a quitté le navire. On pourrait croire que tout espoir est perdu, mais non ! Ubisoft Singapour est venu calmer les craintes de la communauté.

La nouvelle est ressortie hier lors du dernier bilan de l'entreprise : la fenêtre de sortie de Skull & Bones est maintenant fixée au prochain trimestre financier qui s'étale de janvier à mars 2024. Enfin, sur le papier. C'est bien une déclaration officielle de la part du studio, mais le passif du projet ne joue pas en sa faveur. Ainsi, il vaut mieux se munir de ses petites pincettes, car le jeu n'est pas à l'abri d'un énième report. Pour rappel, Skull & Bones n'a pas été repoussé une fois, deux fois, trois fois, mais bien six fois. C'est donc une nouvelle rassurante, mais qu'il faut prendre avec du recul.

Un autre projet dans l'ombre

Skull & Bones n'est pas la seule production Ubisoft attendue de pied ferme par les joueurs. La suite de Beyond Good & Evil possède aussi ce statut d'arlésienne. Et là, on est clairement dans une situation bien plus incertaine que pour le jeu de pirates. L'entreprise affirme que le deuxième opus va bien. En tout cas, elle explique qu'il n'est pas mort. « Le développement de BGE2 est en cours et l'équipe travaille dur pour tenir sa promesse ambitieuse ». Si on sait à quel point compte la franchise pour la firme, cette absence de communication inquiète les fans.

Du coup, Skull & Bones a maintenant une petite avance sur Beyond Good & Evil 2 : une fenêtre de sortie. Cela ne veut pas dire que la licence née en 2003 n'a rien en réserve dans les mois à venir. En effet, un leak datant d'il y a un mois montre que l'éditeur a enregistré Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition auprès de l'ESRB. Pour mémoire, il s'agit de l'organisme de classification américain chargé d'évaluer le contenu de chaque titre avant sa sortie. Aurons-nous affaire à un remake, un remaster, un portage sur PC et consoles ? Actuellement, nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet.