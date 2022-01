Le jeu de combats navals d'Ubisoft Singapour n'est a priori pas prêts d'accoster. Alors que les nuages s'amoncellent depuis plusieurs années sur la nouvelle licence du géant français, le réalisateur associé de Skull & Bones Antoine Henry annonce son départ sur sa page LinkedIn :

Au revoir Ubisoft !

Après presque 15 ans, c'était mon dernier jour. Je remercie tous les gens que j'ai rencontré pour ce qu'ils m'ont apporté, personnellement et professionnellement. J'espère avoir pu leur rendre un peu. Je débuterai une nouvelle aventure très prochainement.

Skull & Bones route !

Si Henry ne dit pas encore où le vent le mènera, un rapide examen de son CV permet de constater qu'il travaillait sur le chantier (naval) Skull & Bones depuis 2014, mais aura délaissé le navire en perdition pour superviser le développement de quelques éléments d'Assassin's Creed Valhalla au sein d'Ubisoft Singapore.

Le titre voit donc partir un nouvel élément, un an après la suspension du directeur managérial Hughes Ricour. Cet été, le journaliste Ethan Gach racontait le naufrage en interne, et un des développeurs interrogés livrait peut-être une piste quant aux raisons qui ont poussé Antoine Henry a quitter le navire :

Si Skull & Bones avait été développé chez un de nos concurrents, il serait déjà mort 10 fois. Travailler avec des gens pendant quatre ou cinq ans sans voir le projet progresser, ça détruirait n'importe qui.

En développement depuis huit ans, Skull & Bones était à l'origine attendu sur PC, PS4 et Xbox One. Le jeu profite depuis 2020 d'une "nouvelle vision", et serait aux dernières nouvelles attendu quelque part entre le 1er avril 2022 (donc) et le 31 mars 2023. Pirates !