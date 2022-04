Après plusieurs années d’attente, Skull & Bones se remontre via une vidéo volée. L’occasion de découvrir les fondamentaux du jeu et un peu de gameplay.

Il est presque fou de se dire que Skull & Bones a été annoncé il y a 5 ans. Le titre s’annonçait comme un jeu de pirates ambitieux avant de tomber dans l’oubli à cause d’un développement chaotique. Malgré sa discrétion et de multiples reports, les choses semblent enfin bouger en interne.

5 minutes de gameplay pour Skull & Bones

Celui qui devait être à la base un gros DLC d’Assassin’s Creed est actuellement en phase de playtest chez Ubisoft. En d’autres termes, les joueurs viennent essayer le jeu en huit clos pour donner leur avis. Pas de bol pour Ubi, l’un d’eux a visiblement fait leaker cinq minutes de gameplay. L’occasion de découvrir un moteur remis au goût du jour et une petite introduction présentant le contexte du jeu. « Skull & Bones est inspiré par l’océan Indien pendant l’âge d’or de la piraterie. Vous commencerez votre épopée en tant qu’outsider, dont le but est de devenir le pirate le plus notoire à avoir vogué sur ces eaux », explique la démo technique en préambule.

L’île de Sainte-Anne servira de hub géant où l'on pourra fabriquer de nouveaux équipements et navires. C’est dans ce haut-lieu de la piraterie que les joueurs pourront récupérer des provisions pour leurs expéditions et des contrats avec de jolies récompenses à la clé. Jeu multijoueur oblige, c’est aussi ici que l’on pourra échanger avec les autres marins. Et ce ne serait pas un jeu Ubisoft sans une bonne dose de style. Les pirates en herbe pourront choisir leur tenue et accessoires pour naviguer avec classe.

Le système de notoriété dévoilé

La réputation aura visiblement une place centrale dans Skull & Bones. Les actions des joueurs influeront en effet sur le système de notoriété (Infamy) permettant de débloquer de nouvelles opportunités, comme des plans pour des navires, des provisions inédites etc. Elle augmentera en accomplissant des contrats pouvant être complétés en coopération jusqu’à 3 joueurs. Ils offriront des récompenses en cas réussite ou des pénalités dans le cas échéant. Les diverses activités annexes (l’exploration, le pillage et la chasse au trésor) impacteront aussi ce système. Il sera visiblement primordial d’augmenter son niveau de réputation pour débloquer de nouveaux bateaux, apportant chacun leur propre style de jeu.

En mer, le moral des troupes aura aussi son importance. Si le seum est trop fort à bord, l’équipage organisera une mutinerie pour s’emparer de votre navire. Skull & Bones pourra être joué entièrement en solo ou en coopération. Plus les joueurs gagneront en puissance, plus ils auront accès à du contenu difficile. On parle ici d’attaque de forts et de pillage de colonies entières. Des événements in-game viendront pimenter le tout. le seul exemple donné dans la vidéo : affronter des marchands blindés comme jamais et leur escorte agressive.