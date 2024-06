Skull and Bones s'offre une saison 2 pour vous divertir encore un peu plus. Voilà ce que l'on sait pour le moment, avec une petite vidéo pour illustrer le tout.

Ubisoft a récemment annoncé lors de son showcase Ubisoft Forward le lancement de la Saison 2 de Skull and Bones, le jeu de pirates multijoueur qui a connu de nombreux retards et problèmes de développement avant de finalement voir le jour plus tôt cette année. Bien qu'il n'ait pas révolutionné le monde du jeu vidéo, Skull and Bones continue d'offrir de nouveaux contenus pour maintenir l'intérêt des joueurs.

Skull and Bones s'offre une saison 2

La Saison 2 de Skull and Bones introduit un nouvel arc narratif centré sur deux nouveaux Seigneurs des Mers, les jumeaux Hubac. Cette saison apporte également un nouveau monstre marin, le Mégalodon nommé Lestari, ainsi qu'un nouveau navire, le Brig. Ce dernier est connu pour sa polyvalence, sa rapidité et sa grande maniabilité. En plus de ces ajouts, la saison 2 offre de nouveaux événements. Des fonctionnalités liées à la gestion de flotte, ainsi que de nouveaux modes de jeu solo et PvE.

La Saison 3 du jeu de pirare, prévue pour cet été, introduira un nouveau Seigneur des Mers. Li Tian Ning, un renégat de la griffe du Dragon. Les joueurs pourront s'attendre à de nouvelles activités, du contenu narratif, des récompenses et un nouveau monstre marin. En outre, un nouveau mode PvP en 5 contre 5 sera ajouté, offrant une nouvelle dimension compétitive au jeu.

Skull and Bones est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC. Ubisoft continue de développer et de peaufiner le jeu. Promettant de maintenir un flux constant de nouveaux contenus pour les joueurs. Pour plus d'informations sur les nouveautés de la Saison 2 et les prévisions pour la Saison 3, on vous conseille de rester à l'écoute des annonces officielles d'Ubisoft et des mises à jour régulières.