Ce n'est pas plus une surprise mais hélas l'éditeur francophone Ubisoft traverse une mauvaise passe. À tel point que l'entreprise se retrouve dans le besoin de licencier et de revoir ses objectifs avec Assassin's Creed. Au milieu de tout ça on retrouve toujours Skull and Bones, quasi arlésienne qui a beaucoup de mal à vouloir sortir et qui semble aussi avoir eu du mal à convaincre en interne. Preuve en est ce nouveau rebondissement...

Skull and Bones, encore du retard ?

En janvier, Ubisoft a retardé son jeu de piraterie Skull and Bones au début de son exercice fiscale 2023-24, qui s'étend donc du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Mais d'après de nouvelles informations il semblerait bien que le mot "début" soit clairement surestimé. En effet au sein des derniers rapports financiers de l'entreprise, Ubisoft a indiqué que Skull and Bones reste sur la bonne voie pour une sortie cette année mais ne sortira pas au cours du premier trimestre, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de batailles navales avant au moins le 1er juillet. Néanmoins tout ne semble pas tout noir, puisque le PDG est assez enthousiaste :

Yves Guillemot explique d'ailleurs :

Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés par l'équipe sur le jeu. Nous faisons beaucoup de tests de jeu et de recherches avec des partenaires externes, et le jeu progresse bien.

Le problème c'est que cela fait déjà quelques fois qu'Ubisoft se dit satisfait des tests en interne, semble t-il à tord puisque ce genre de déclarations a eu lieu même avant les nombreux reports. De notre coté on espère évidemment que tout ira pour le mieux et que le titre sera un succès.

Skull and Bones c'est quoi et ça sort quand ?

Skull and Bones est un jeu d'action-aventure qui se situe dans l'âge d'or de la piraterie. Vous incarnez un pirate novice et l'objectif ultime est de devenir le plus légendaire possible, un peu à la façon d'un Sea of Thieves. Evidemment vous devez pour cela combattre, gagner de l'or et voguer avec votre navire sur les mers de l'Océan Indien. Les mécaniques sont encore un peu floues avec les nombreux changements de direction depuis 2 ans mais les phases à pied devraient être très peu nombreuses et le titre devrait vraiment se concentrer sur la partie navale. Aussi bien dans l'exploration que dans le combat. Pour le moment le jeu est prévu entre maintenant et décembre 2023.