Skull and Bones est-il mort ? Une récente annonce apporte un certain espoir pour l'avenir du jeu. Que pouvons-nous apprendre ? C'est ce que nous allons voir.

Skull and Bones, sans doute l'un des jeux les plus compliqué à sortir de l'histoire récente, voit enfin une lueur d'espoir. Malgré de multiples retards survenus ces dernières années, Ubisoft Singapore reste engagé à achever le jeu. Est-ce une bonne nouvelle ?

Skull and Bones, pour bientôt ?

Skull and Bones est t-il pour bientôt ? C'est en tout cas ce qu'a déclaré le nouveau directeur général, Darryl Long, d'Ubisoft Singapore, qui a informé Yahoo que le jeu sortirait bien entre janvier et mars 2024. Cela peut sembler encore loin, mais considérant que nous sommes en novembre, ce n'est plus qu'une question de quelques mois.

Il reste à déterminer si le jeu subira de nouveaux retards. Nous ne pouvons pas garantir sa sortie avec certitude. En somme, il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts.

Une longue histoire

Initialement dévoilé en 2017, le jeu Skull and Bones a été repoussé à plusieurs reprises pour diverses raisons. Ces reports sont principalement dus à des défis de développement, des ajustements dans la direction du jeu et des efforts pour peaufiner l'expérience de jeu.

Le projet a traversé plusieurs phases de développement, avec des changements dans l'équipe de gestion et des révisions de la conception du jeu. Ces ajustements ont entraîné des retards successifs, reportant la sortie du jeu bien au-delà de la date initialement prévue. Ces retards ont été accueillis avec une certaine frustration par la communauté des joueurs, mais aussi avec de l'espoir que le temps supplémentaire accordé au développement permettrait de livrer un jeu de meilleure qualité.

Au total, Skull and Bones a subit six retards depuis son annonce à l'E3 en 2017. Le jeu a été retardé pour la première fois en 2018, avec une sortie initialement prévue pour 2019. C'est assez fou quand on y pense. Le gameplay connu jusqu'à présent se concentre sur la navigation maritime et les combats navals, s'inspirant en partie de la populaire série Assassin's Creed, notamment du gameplay naval introduit dans Assassin's Creed IV: Black Flag.

Dans Skull and Bones, les joueurs prennent le rôle d'un capitaine pirate et sont chargés de construire et de gérer leur propre navire. Le jeu offre une expérience en monde ouvert, où les joueurs peuvent explorer librement les mers, découvrir différentes îles et participer à des combats navals stratégiques. Bref, la vie de pirate.