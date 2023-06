On ne l'attendait plus mais finalement Skull and Bones a fini par se montrer lors de l'Ubisoft Forward du Summer Game Fest 2023. Le jeu va t-il finalement finir par sortir ? C'est ce que nous allons voir.

C'est une surprise sans en être une mais l'éditeur francophone Ubisoft vient de dévoiler un peu de contenu frais pour Skull and Bones. On y croyait plus mais c'est pourtant une réalité. Mieux le jeu sera même jouable bientôt sous une forme bien particulière. Voici ce que l'on peut apprendre via le Ubisoft Forward.

Le jeu jouable bientôt

Le moins que l'on puisse dire c'est que la présentation fut assez chiche en information. En fait nous n'avons eu aucune bande annonce de gameplay ou rien de nouveau en vidéo de nouveau à nous mettre sous nos dents noirs de pirates. Par contre on a pu apprendre que Skull and Bones proposera une bêta fermée du 25 au 28 aout 2023. C'est beau non ? Par contre on se pose tout de même de sérieuses question sur l'état du jeu. Qu'en est t-il du développement ou encore de la date de sortie. Au sein des derniers rapports financiers de l'entreprise, Ubisoft avait indiqué que Skull and Bones était sur la bonne voie sans plus de précision. Mais cette conférence semble indiquer le contraire.

C'est quoi Skull and Bones ?

Skull and Bones est un jeu d'action-aventure qui se situe pendant l'âge d'or de la piraterie soit au XVII eme siècle. Vous incarnez un pirate novice et l'objectif ultime est de devenir le plus légendaire possible, un peu comme vous pouvez le faire dans Sea of Thieves. Evidemment vous devez pour cela combattre, gagner de l'or et voguer avec votre bateau sur les mers de l'Océan Indien. Fort malheureusement les mécaniques sont encore très floues avec les nombreux changements de direction depuis 2 ans... Dans quel état est vraiment le jeu ? Personne ne sait vraiment à part les développeurs de chez Ubisoft eux-mêmes...

Comptez-vous jouer à la bêta fermée de SoB ? De manière plus générale quel est votre avis sur le jeu ?