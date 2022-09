Encore une mauvaise nouvelles pour les pirates en herbe, le jeu Skull and Bones va une encore rester au port pendant un certain temps.

Décidément le jeu Skull and Bones est maudit. Alors qu'il était initialement prévu pour le 8 novembre 2022 voilà qu'il se retrouve à retarder son départ du port pendant encore quelques long mois. En effet, il faudra désormais patienter jusqu'au 9 mars 2023 sur Xbox Series X | S, PlayStation®5, Stadia, Amazon Luna et Windows PC via Epic Games Store et Ubisoft Store.

Pourquoi Skull and Bones est t-il repoussé ?

Ubisoft précise donc que bien que le développement du jeu soit terminé, du temps supplémentaire est nécessaire pour peaufiner et équilibrer davantage l'expérience en utilisant les commentaires des joueurs des tests techniques ainsi que programme Insider. Visiblement, des tests ont donc eu lieu en interne ces deux dernières semaines et tout ce n'espt as déroulé comme prévu.

Le communiqué de presse indique :

C'est la bonne décision à la fois pour nos joueurs et pour le succès à long terme du jeu, car le 9 mars 2023 offre une fenêtre de sortie appropriée pour cette nouvelle marque très unique.

Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce jeu de pirates, on vous conseille la lecture de notre preview. Globalement le jeu est jouable à la fois en solo et en multijoueur même si c'est cette dernière composante qui semble être la plus intéressante. C'est d'ailleurs là dessus qu'Ubisoft insiste dans sa communication.

L'excellente nouvelle aussi est que TOUT le contenu post-lancement sera entièrement gratuit. Ca évitera de séparer la communauté et d'avoir un jeu qui va pouvoir vivre sur le long terme.