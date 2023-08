Au fil du temps, avec ses retards successifs et le manque flagrant de mises à jour, Skull and Bones a presque acquis le statut d'arlesienne dans l'univers du jeu vidéo. Face à cette situation, Ubisoft a reconnu l'importance de la communication avec sa communauté. En conséquence, ils ont récemment annoncé (en juin dernier) un événement décisif du développement : le lancement d'une phase de bêta fermée. Est-ce un indicateur positif pour un jeu qui, selon les rumeurs, aurait rencontré de nombreux obstacles durant son développement ?

Skull and Bones sort la tête de l'eau

À la surprise générale, Ubisoft a annoncé une bêta fermée pour Skull and Bones en juin dernier. La bonne nouvelle ? C'est que nous avons désormais pas mal de précisions à son sujet. Elle se déroulera du 24 au 28 août. Accessible pour les joueurs PC via Ubisoft Connect, elle est sur invitation, permettant cependant à chaque joueur d'inviter deux amis. Les préparatifs peuvent commencer dès le 22 août à 12h00 pour ceux souhaitant précharger la bêta. Pour s'y inscrire, direction le site officiel, dans la section dédiée. Attention, il est requis de parler anglais et de disposer d'une configuration recommandée :

Système d'exploitation : Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 Processeur : Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 5 3600, ou équivalent

Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 5 3600, ou équivalent Mémoire vive (RAM) : 8 Go (en mode dual-channel)

8 Go (en mode dual-channel) Carte graphique : NVIDIA RTX 2070 (8 Go), AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go), ou équivalent

NVIDIA RTX 2070 (8 Go), AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go), ou équivalent Disque dur : 65 Go d'espace disponible (SSD recommandé)

Quel contenu pour la bêta fermée ?

La bêta se déroulera au cœur de la Red Isle, abritant la tanière des pirates de Sainte Anne sous la gouverne de John Scurlock. C'est là que débutera votre quête de renommée. Ce repaire, sécurisé, permet d'interagir avec d'autres joueurs, de construire des navires et des armes avec l'aide d'artisans locaux. C'est aussi là que vous stockerez votre butin, réparerez votre navire, vendrez des marchandises et plus encore. L'aventure vous mènera également sur la Côte d'Afrique. Lors de cette bêta, vous affronterez diverses factions du jeu.

Pour progresser rapidement dans le jeu, le chemin le plus direct est de suivre les contrats de la campagne principale. Ces contrats seront votre boussole pendant que vous bâtissez votre réputation et en apprenez davantage sur l'univers du jeu. Les contrats de la campagne principale sont identifiés par une icône représentant un crâne à l'intérieur d'un soleil sur la carte. Lors de la Bêta Fermée, vous aurez la possibilité de vous immerger dans ces contrats jusqu'à celui intitulé "Exterminate the Rat". En outre, vous aurez l'opportunité de monter jusqu'au rang d'infamie "Buccaneer" en participant à diverses activités proposées dans le monde de Skull and Bones. On éspère sincèrement que cette bêta sera la dernière et qu'à l'issue de celle-ci, Ubisoft communiquera enfin une date de sortie officielle. Car, pour le moment, tout est encore très flou.

En attendant, les fans d'Ubisoft pourront compter sur le très attendu Assassin's Creed Mirage qui sort le 5 octobre prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series.