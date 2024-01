Le très en retard Skull and Bones, maintes fois repoussé, arrive bientôt et pour vous y préparer, Ubisoft vous propose de l'essayer gratuitement. De quoi avoir un accès en avant-première au titre.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Skull & Bones s'est fait attendre. Après de multiples reports, cette fois, il semble que ce soit la bonne et Ubisoft est en train de préparer en grande pompe l'arrivée de son titre de piraterie. Pour que tout soit parfait le jour J (le 16 février 2024), l'éditeur propose une session de bêta. L'occasion notamment de voir si les serveurs tiennent bien le choc et de vérifier que des problèmes ne sont pas passés sous les radars.

Skull & Bones, enfin jouable bientôt

Ubisoft a récemment annoncé les détails de la bêta ouverte de son jeu Skull & Bones, le RPG d'action à thème pirate dans un univers ouvert. Ce jeu invite les joueurs à s'immerger dans un monde de piraterie maritime, proposant des combats navals intenses contre des pirates de légende, des défis variés lors d’événements mondiaux, et la gestion progressive de territoires pirates sur plusieurs saisons.

Les joueurs, dans Skull & Bones, se mesureront à des pirates célèbres comme Philippe La Peste et les jumeaux Hubac, histoire d'avoir un peu de défi. La personnalisation des navires et l'obtention d'équipements saisonniers joueront un rôle clé dans la réussite de ces batailles. De plus, ils devront développer et défendre leur empire en pillant des équipements et ressources lors d'événements. Les affrontements promettent des récompenses importantes, notamment contre des convois marchands et des navires de guerre élites. Bref, un peu comme Sea of Thieves mais à la sauce Ubisoft.

Suite à la fin de l'histoire principale, Skull & Bones proposera des défis plus complexes et la possibilité de créer ou rompre des alliances, ce qui aura des répercussions notables. Les joueurs contrôleront aussi The Helm, un vaisseau de contrebande, et devront bâtir un réseau de contrebande à travers l'océan Indien, incluant la gestion d'usines et l'optimisation des routes commerciales pour maximiser les profits.

La bêta ouverte arrive

La bêta ouverte de Skull & Bones est prévue du 8 au 11 février, avec support du jeu multiplateforme et de la crosssave sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC via Epic Games Store et Ubisoft Store. Les participants pourront atteindre la classe d'infamie 6 et obtenir des récompenses exclusives, y compris des cosmétiques pour navires et un animal de compagnie, le Pandal Lemur. Les progrès réalisés durant la bêta seront conservés pour le jeu complet, offrant un avantage de départ lors de son lancement. Pour s'enregistrer à la bêta, il faut se rendre sur le site officiel.

En complément, vous trouverez ci-dessous les configurations requises pour jouer à ce jeu sur PC. Pour une expérience en 4K, il est important de noter qu'une carte graphique puissante comme la RTX 3080 est nécessaire. Ce n'est pas rien.