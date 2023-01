Alors qu'il devait sortir dès ce début d'année, Skull and Bones a finalement été repoussé à la dernière minute, sans même nous donner de nouvelle date de sortie. Attendu sur PS5, Xbox Series, PC et consoles old-gen, le jeu de piraterie en monde ouvert d’Ubisoft se fait attendre et les joueurs craignent maintenant le pire. Il faut dire qu'en général, les reports successifs ne sont jamais bons signe. C’est d’ailleurs certainement pour ça que l’éditeur a décidé de nous partager une session d’une trentaine de minutes de gameplay pour tenter de rassurer les joueurs. Et si le gameplay aura de quoi mettre l'eau salée à la bouche, la narration quant à elle, pourtant au centre de cette vidéo, risque de diviser les joueurs.

Skull and Bones aura un peu de narration, mais pas trop

Dans cette nouvelle séquence de jeu, Ubisoft se concentre donc sur sa narration, ou plutôt, ses quêtes narratives. Dans Skull and Bones, il sera en effet possible de quitter son navire de temps en temps pour crapahuter sur la terre ferme, rencontrer des personnages, faire du commerce ou encore de l’artisanat. Les PNJ que l’on croisera nous donneront d’ailleurs bien souvent des tâches à accomplir en pleine mer, mais la vraie narration se trouve ailleurs.

En tant que bon vieux pirates, s'il sera possible de piller des ressources naturelles pour améliorer son rafiot, ou s’attaquer à des forteresses ou à d'autres pirates pour les dépouiller de leurs richesses, de temps en temps, nous pourrons également suivre ce qu’Ubisoft appelle des « enquêtes », des missions narratives. Ces dernières tenteront, entre deux combats maritimes, de nous faire profiter un peu du lore que proposera le jeu, une nouvelle « façon de raconter une histoire à travers une série d'étapes » selon Ubisoft. Dans les faits, cela se résumerait à enchaîner plusieurs objectifs en récoltant des messages textuels faisant office de contes narratifs.

On tire d'abord, on parlera plus tard

Parce que oui, Skull and Bones est avant tout un jeu multijoueur où il sera possible de fracasser ses adversaires à la volée durant nos voyages en mer. La piraterie est au cœur du gameplay et pour le coup, ce nouveau livestream semble bel et bien nous prouver que la narration sera reléguée au second plan, bien qu’elle semble tout faire pour satisfaire les amateurs d’histoire de pirate. Pas de quête principale bourrée de mise en scène cinématographique donc, Skull and Bones misera complètement sur autre chose, et ce parti pris risque de ne pas plaire chez certains joueurs qui espéraient avoir le droit à une véritable épopée de pirate. En espérant pour lui que le pari sera gagnant.

Côté immersion en revanche, Ubisoft semble avoir mis le paquet et cherche clairement à nous impressionner. Les bateaux et leur équipage semblent plus vrais que nature et les combats promettent d’être intenses. Encore faut-il ne pas avoir le mal de mer.

Skull and Bones a tout intérêt à séduire son publique puisque le titre en a fait voir de toutes les couleurs aux développeurs et Ubisoft est actuellement dans le rouge. Si l’éditeur souhaite rebondir rapidement, il n’a d’autres choix que de cartonner avec toutes ses prochaines sorties, Skull and Bones et son staut de jeu service en tête.