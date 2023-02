Ce n'est plus une surprise, mais Ubisoft traverse une mauvaise passe. Après plusieurs annulations, et plusieurs retards, notamment autour du jeu de pirates Skull and Bones on ne sait plus trop sur quel pied danser. Pour autant en ce mois de février 2023 (à l'écriture de cette news) une note positive vient éclaircir l'horizon du AAA de l'éditeur francophone. Voilà ce que l'on sait.

Skull and Bones, enfin un peu de soleil ?

C'est lors de la présentation des derniers comptes trimestriels d'Ubisoft, que l'éditeur a joué le jeu d'une session de questions/réponses avec la presse spécialisée. Forcément, le sujet des inquiétudes (légitimes) sur Skull and Bones est venu sur le tapis. En conséquence, le directeur financier Frederick Duguet a voulu se montrer rassurant. Il a notamment précisé que le playtest organisé le mois dernier a été très satisfaisant et que le studio dispose désormais d’une version ayant fait l’objet "d’améliorations très solides" à montrer aux joueurs qui ne l’ont pas encore vues. Hélas on ne connait pas la nature des améliorations. D'après les rumeurs les phases à pied n'étaient pas convaincantes pendant longtemps, on peut donc sans trop se mouiller miser sur des changements dans le bon sens à ce niveau.

À quoi s'attendre ?

Reste à savoir maintenant quand Ubisoft décidera de montrer plus en détails Skull and Bones au public, notamment via de longues sessions de gameplay qui pourraient rassurer tout le monde. De notre coté, la dernière fois que nous avons pu voir le jeu c'était en juillet 2022 via une preview. À l'époque nous avions pu apprécier certaines qualités du titre, notamment la promesse de liberté. Depuis de nombreux éléments ont du changer et l'état actuel ne doit plus rien à voir avec la démo de l'année dernière.

Quelles sont vos attentes au sujet de Skull and Bones ?