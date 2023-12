Il sera bientôt possible d'essayer Skull and Bones avant même sa sortie, et sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille. Mais il faudra faire vite, car ça ne durera pas éternellement.

Skull and Bones n'a pas toujours rassuré la communauté. Le jeu promet de belles aventures dans le monde de la piraterie, mais il a connu un développement mouvementé. Par conséquent, il a subi de nombreux reports, jusqu'à finalement trouver une date de sortie. Celle-ci a été dévoilée lors de la cérémonie des Game Awards 2023, mais surprise, il sera possible d'essayer le jeu avant son arrivée officielle, et ce, gratuitement. On préfère vous avertir, il ne va pas falloir traîner.

Jouer à Skull and Bones gratuitement, c'est bientôt possible

Pour rappel, Skull and Bones sortira le 16 février 2024, et cette fois, normalement, il ne sera pas repoussé. Ce sera le moment d'enfiler son manteau de capitaine et de partir en mer pour prendre part à des batailles navales inoubliables. Il faudra être stratégique, et gérer divers aspects de son navire, comme la navigation, le positionnement en combat, et l'utilisation des armes de bord. D'ailleurs, si vous êtes curieux, vous allez bientôt pouvoir mettre temporairement les mains dessus, sans frais supplémentaires. Tout ça, c'est grâce à une bêta fermée qui se tiendra dans quelques jours.

À partir du 15 décembre 2023, vous pourrez avoir un premier aperçu de l'épopée réservée par Skull and Bones. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes à l'adresse du site officiel, alors on vous invite à saisir cette opportunité en or. Pour cause, dès le 18 décembre, l'offre prendra fin, et le titre ne reviendra qu'en février prochain. Difficile de ne pas céder à la curiosité et d'aller y jeter un œil.

Skull and Bones est un petit peu particulier, dans le sens où on n'aura pas affaire à un clone d'Assassin's Creed Blackflag. Le jeu se déroule dans un univers partagé, ce qui veut dire que les joueurs peuvent rencontrer d'autres joueurs en ligne. Vous pouvez donc former des alliances, ou faire retentir vos canons pour prendre le contrôle d'une route commerciale ou d'un territoire. Les possibilités ont l'air immenses, avec notamment une personnalisation des bateaux assez poussée, et il nous tarde de voir tout ce qu'il a en réserve.

Une édition Premium pour le jeu

Est-ce que ça vous a mis l'eau à la bouche ? Dans ce cas, vous allez peut-être craquer pour l'édition Premium à 89,99 € de Skull and Bones. Elle permet notamment d'obtenir un pack bonus, deux missions additionnelles, un artbook, la BO du jeu, mais aussi un bon de passe de contrebandier (qui contient un Battle Pass Premium et du contenu supplémentaire). La cerise sur le gâteau, c'est un accès anticipé à Skull and Bones trois jours avant sa sortie. Sinon, vous pouvez tout simplement opter pour la précommande de l'édition de base pour 59,99 €.