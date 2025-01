Les Sims s'apprêtent à fêter leurs 25 ans en février prochain. Pour l'occasion, Maxis et Electronic Arts ont annoncé tout un programme de festivités ! Les joueuses et les joueurs s'apprêtent donc à être gâtés, notamment dans Les Sims 4. Cependant, tout n'a pas encore été dévoilé, si bien que des surprises sont à prévoir. De nouveaux leaks ont justement été aperçus. Ils pourraient d'ores et déjà nous donner une idée de ce qui nous attend.

De nouveaux jeux Sims bientôt de retour ?

Un vent de nostalgie souffle sur Les Sims ! Parmi les contenus anniversaires annoncés pour le quatrième opus, plusieurs rendent hommage à d'anciens jeux, ainsi qu'à des personnages iconiques de la franchise. Dans un tout autre style, on a également vu l'éditeur ressortir des spin-offs adorés sous forme de remake. De fait, l'an dernier, les fans ont pu redécouvrir MySims et MySims Kingdom dans la compilation MySims Cozy Bundle. Il se pourrait qu'ils ne soient pas au bout de leurs surprises !

Sur Reddit, des internautes ont partagé une découverte étonnante. L'application EA a listé pendant un court moment deux jeux Sims iconnus au bataillon : MySims Action Bundle et MySims Beacon Bay. Or, entre 2008 et 2010, les jeux de cette licence annexe ont plu sur les consoles de Nintendo. Dès lors, il semblerait que d'autres remasters/remakes aient droit à leur grand retour.

Compte tenu de son titre, il est clair que la première occurrence est une compilation qui devrait rassembler MySims Agents et MySims SkyHeroes. Le contraire serait étonnant. En revanche, l'autre jeu aperçu est plus énigmatique. La mention “Bundle” n'étant pas indiqué, il se pourrait que ce ne soit pas une compilation cette fois. Cela dit, il resterait deux MySims auxquels redonner un second souffle : Racing, le jeu de course, et Party, axé sur des mini-jeux. À moins qu'il s'agisse cette fois d'un titre original ?

Il y a des chances pour que nous ayons des nouvelles de ces deux titres en fuite dans les semaines qui viennent. De même, on espère que Maxis et EA profiteront des festivités autour des 25 ans des Sims pour confirmer le nouveau jeu de société qui, lui aussi, vient de leaker.