Les Sims n'ont pas fini de faire parler d'eux ! Une belle surprise serait en approche. Non seulement c'est surprenant, mais ça devrait plaire à de nombreux fans.

Un anniversaire de taille approche à grands pas pour la franchise Les Sims. Lancée en 2000, elle fêtera ses 25 ans d'existence le 4 février prochain. Eh oui ! ça fait déjà un quart de siècle que Maxis et Eletronic Arts nous invitent à jouer avec la vie comme bon nous semble grâce la simulation qui a créé un genre vidéoludique à part entière. Pour marquer le coup, on soupçonne le studio et son éditeur de préparer quelques surprises. L'une d'elles aurait même déjà fuité.

Jouez aux Sims autrement

Il y a des anniversaires qui se fêtent avec plus de panache que les autres ! 25 ans, notamment, c'est un cap dans l'histoire d'une franchise. C'est à la fois le signe d'une solidité, mais aussi d'un intérêt continu pour Les Sims. Remarquez d'ailleurs qu'il aura fallu un quart de siècle pour qu'un véritable concurrent, inZOI, commence à pointe le bout de son nez pour leur faire de l'ombre.

Cependant, la franchise d'EA n'a pas dit son dernier mot. D'une part, Les Sims 4 ont de beaux projets pour l'avenir avec un nouveau modèle pensé pour faire durer le jeu. D'autre part, le jeu prévoit plusieurs déclinaisons qui ont de quoi surprendre. La production d'un film a déjà été annoncée. Mais, une autre transposition devrait bientôt voir le jour.

De fait, une image inédite d'un jeu Sims a leaké sur la toile. Elle présente un jeu de société officiel à l'effigie de la franchise ! Édité par Goliath, The Sims Board Game aurait été conçu pour les 25 ans de la franchise. À en croire la description, il inclurait des « composants uniques que les fans adoreront ». L'image présente notamment des cartes avec les curseurs de besoin des personnages du jeu. Des éléments du gameplay devraient donc être inclus dans le jeu.

Leak du jeu de société Les Sims

Il se pourrait que nous ayons de nouveaux détails très prochainement sur ce projet. De fait, un événement en ligne se tiendra ce soir, à 18 heures. La vidéo est déjà prête à être diffusée en premiere sur YouTube. Elle sera justement dédiée aux 25 des Sims.