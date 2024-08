À l'occasion du Nintendo Direct, le spin-off des Sims sorti d'outre-tombe, baptisé MySims, s'est en effet fendu d'une annonce officielle, avec en prime pas un, mais deux jeux, à venir prochainement sur Nintendo Switch, avec possibilité de précommander le tout dès maintenant.

Le spin-off des Sims fait un grand retour inattendu

Pour rappel, MySims est un spin-off des Sims qui a fait les belles heures de consoles Nintendo comme la DS, la Wii, bien qu'il y ait eu des versions sur d'autres plateformes. Comme indiqué via un précédent leak, celui-ci va donc essayer de faire la même chose sur Nintendo Switch via une compilation baptisé MySims Cozy Bundle. Il comprendra donc le jeu de base, ainsi que MySims Kingdom.

Ce bundle entend donc offrir deux styles de gameplay différents : une partie étant naturellement peu ou prou la même que celui des Sims, et l'autre se rapprochant davantage d'une autre licence très populaire : Animal Crossing. Il sera en effet question de s'occuper d'équivalents des Sims, mais également construire une ville, ou en l'occurrence gérer un royaume dans le second volet. Tout ceci arrivera donc le 19 novembre, a priori uniquement sur Nintendo Switch. Une manière comme une autre d'attendre un certain inZOI, qui a fait forte impression auprès des fans des Sims via son créateur de personnages disponible gratuitement sur Steam.

