Après dix ans de loyaux services et des extensions à la pelle, Les Sims 4 n’est pas prêt de sortir du paysage. Maxis continue de bichonner les joueurs avec de nouveaux DLC prenant en compte les demandes récurrentes de la communauté, en atteste le pack A Louer. En parallèle, les équipes façonnent aussi l’avenir de la licence : Project Rene. EA a communiqué à plusieurs reprises à son sujet, notamment pour confirmer qu’il sera bien free-to-play et qu’il comprendra des composantes multijoueurs. La prochaine prise de parole ne devrait plus trop tarder, mais avant que le studio ne puisse officiellement nous en dire plus à son sujet, une vidéo de gameplay des Sims 5 a leaké en ce long weekend.

Encore plus de personnalisation dans Les Sims 5

Les leaks s’enchaînent pour Project Rene. La semaine dernière, la carte du nouveau monde ouvert se laissait découvrir au travers d'images volées issues d’une version du jeu datant de l’année dernière. Un premier aperçu qui ne manque pas de faire trépigner d’impatience la communauté, qui espère justement le retour d’un open world davantage dans la lignée de ce que proposait les Sims 3 en son temps. Reste à voir s’ils pourront le personnaliser comme le réclament corps et âme les joueurs. Ce qui semble certain en revanche, c’est que Maxis va pousser les outils que l’on connaît encore plus loin. La nouvelle vidéo de gameplay des Sims 5 qui a fuité ce weekend offre en un meilleur aperçu des nouveautés annoncés par le studio.

Petite piqure de rappel pour celles et ceux qui seraient passés à côté, Project Rene offrira encore plus de personnalisation que n’importe quel autre jeu de la licence. Les plus créatifs pourront s’en donner à cœur joie et partager leurs créations via un onglet dédié, appelé dans la build de test qui a fuité « Discovery ». En outre, la communauté pourra composer son propre mobilier à partir de diverses options de personnalisations. Par exemple, il sera possible de choisir la forme de base d’une chaise, de changer ses pieds, la couleur, les motifs du coussin et même d’en rajouter un sur le dossier grâce aux « Accents ». Une nouveauté qui comprend à l’heure actuelle des dizaines et des dizaines d’objets qui peuvent se greffer au mobilier pour que chaque joueur y ajoute sa petite touche.

La forme du mobilier peut-être personnalisée ©DzXAnt22

Aperçu du monde ouvert de Project Rene

La vidéo en question nous montre par exemple qu’un simple plan de travail peut gagner en détails et réalisme en lui greffant des ustensiles de cuisine, une baguette, des planches à découper et bien plus encore. La première build des Sims 5 semble en revanche limiter le nombre d’«Accents» pour chaque meuble à 20 seulement. Plus intéressant encore, la taille et la forme du mobilier pourront être personnalisées en un clin d'œil. Le dernier leak montre par exemple qu’une simple table peut changer de forme et de longueur simplement en la sélectionnant et en l’étirant. Et comme Maxis a bien fait ses devoirs, le calvaire de devoir replacer les chaises à chaque fois sera terminé. Elles se décalent automatiquement pour s’adapter à la nouvelle forme de la table, qui indique par ailleurs combien de personnes pourront être réunies autour de cette table grâce à des marqueurs.

C’est tout bête, mais tellement plus intuitif que ce que Les Sims 4 propose aujourd'hui. La dernière fuite se montre malheureusement plus timide en ce qui concerne le mode Construction. On voit simplement le petit chanceux qui a pu jouer aux Sims 5 créer une pièce en un seul clic, sans vraiment chercher à la personnaliser. Ce qui devrait taper dans l'œil de certains en revanche, c’est l’aperçu plus étendu du quartier fortement inspiré de Paris lors de ses beaux jours. On remarque justement plusieurs espaces vides importants, laissant entrevoir la possibilité de créer ses propres bâtiments.

Les Sims 5 aura un quartier inspiré de Paris ©DzXAnt22

Les Sims toujours cartoonesques

A première vue, il ne sera en revanche pas possible de décorer le monde ouvert soi-même. Maxis a visiblement à cœur de créer des quartiers uniques et à l’identité propre comme dans Les Sims 4. Une vision qui porte souvent ses fruits grâce à la modélisation des mondes, mais qui n’offre aucune place à la personnalisation. Espérons que les développeurs trouvent un juste milieu entre leurs envies et celles des joueurs.

Pour les plus curieux, la vidéo de gameplay des Sims 5 peut-être visionnée ici. En parallèle, un datamineur a été farfouiller dans l’une des build rendues accessibles aux bêta-testeurs et il est visiblement en mesure de confirmer les fuites quant au design des personnages. Là où ses futurs concurrents opteront pour une approche plus réaliste, Les Sims 5 devrait embrasser encore plus son côté cartoonesque. Les premiers renders trouvés dans les fichiers du jeu semblent en tout cas aller dans ce sens, ce qui ne sera pas au goût de tout le monde.