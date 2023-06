Les Sims 5 ne sera pas disponible avant de longues années, mais Maxis n’hésite pas à communiquer autour du prochain épisode de la saga aux quelque 70 millions de joueurs. Dernièrement, les développeurs ont enfin montré un aperçu des personnages, de l’éclairage, des interactions, mais aussi des quartiers. Il n’en fallait pas plus pour mettre l’eau à la bouche de la communauté, qui trépigne d'impatience à l’idée de découvrir ce prochain chapitre. Justement, il pourrait marquer le début d’un changement important pour la saga.

Les Sims 5 gratuit à son lancement

Connu sous le nom Project Rene, les détails autour des Sims 5 sont assez maigres. On sait qu’il proposera une composante multijoueurs permettant de décorer un espace avec ses amis, et qu’il sera jouable simultanément sur mobile pour reprendre là où vous vous êtes arrêtés. Le jeu n’annonce alors comme un tournant pour la saga avec un accent davantage mis sur les interactions sociales en dehors du jeu et l’intuitivité. Toutefois, il pourrait emprunter un virage plus important quant à son modèle économique. Selon une offre d’emploi, les Sims 5 sera gratuit à son lancement.Maxis est en effet à la recherche d’une personne en charge de la monétisation et le marketplace. Le ou la candidate sera chargé de définir la grille tarifaire des contenus du jeu qualifié de « free-to-enter ».

Ne vous laissez pas leurrer par cette formulation différente, cela signifie bien que Les Sims 5 sera gratuit à son lancement avec une boutique intégrée permettant de récupérer des contenus variés, gratuits comme payants, officiels comme créés par la communauté. Bref ça sent les microtransactions à plein nez, mais la franchise est réputée pour ses nombreux kits et extensions payants qui font tout le sel du jeu. Cette fois, Maxis semble davantage assumer un jeu de base moins riche qu’espéré, qui s'étoffera au gré des DLC.

Un jeu en kit assumé ?

Ce tournant n’est pas si étonnant. Les Sims 4 est lui-même passé en free-to-play il y a plusieurs mois de cela. Maxis le sait, sa communauté est avide d’extensions améliorant l’expérience, mais que proposera-t-elle concrètement au lancement pour monétiser Les Sims 5 ? C’est sur ce point que les joueuses et les joueurs expriment leurs inquiétudes. D’autant que l’offre n’y va pas de mainmorte. La personne recrutée devra « maximiser la valeur pour les joueuses et les joueurs, optimiser leurs habitudes de dépenses et minimiser la perte de clientèle. » A partir de là, tout est envisageable, même les pires scénarios. La communauté est ouvertement partagée sur la question, mais beaucoup s'accordent sur un point : cela n'est pas bon signe. Pour eux, si Les Sims 5 est gratuit à son lancement, alors la qualité du jeu de base en pâtira.

« Ce n'est pas une bonne nouvelle. Cela veut dire que le jeu de base sera dépouillé et qu'ils vont probablement nous inonder non seulement avec des micro transactions, mais aussi avec des abonnements », commente fan de la licence. Un message approuvé par beaucoup de personnes, qui craignent une boutique encore plus onéreuse que celle des Sims 3 et un modèle économique aussi détestable que leur jeu mobile. La gratuité, ça n'a finalement pas toujours du bon. Depuis que l'information a circulé sur le web, EA a rapidement retiré son offre d'emploi. Les développeurs vont devoir rassurer des millions de joueurs lors de leur prochaine communication.