Après l’annonce, place à la présentation de gameplay. EA et Maxis ont dévoilé en bonne et due forme les nouveautés du DLC Les Sims 4 A la vie, à la mort.

Les Sims 5 est mort, vive Les Sims 4. Maxis et EA ont officiellement entamé la mutation de la licence, qui délaissera les épisodes numérotés au profit d’expériences, à l’instar du mystérieux Project Rene, prévu sur PC, consoles et mobiles. Malgré ses 10 ans de bouteille, le quatrième volet sera donc toujours au centre de toutes les attentions. Les développeurs promettent un suivi sur de longues années encore, quand un multijoueur devrait pointer le bout de son nez dans un avenir plus ou moins proche. En attendant, les joueuses et les joueurs vont pouvoir continuer de développer leurs histoires à grand renfort de DLCs. Le prochain s’annonçait des plus mortels et EA l’a enfin dévoilé en bonne et due forme.

Le prochain DLC des Sims 4 présente son gameplay

Quoi de mieux pour Halloween que d’enfiler le manteau de la Faucheuse ? C’est l’un des grands ajouts du prochain DLC à paraître ce 31 octobre 2024 sur consoles et PC. Les Sims 4 A la vie, à la mort, proposera aux joueurs d’installer leurs personnages dans le royaume troublant de Ravenwood. Un lieu quelque peu morbide où ils pourront explorer trois quartiers différents, tous ayant un lien avec le passage entre la vie et la mort… et ce qu’il y a après. On déconseille aux phasmophobiques d’aller s’y promener, car il ne sera pas rare de croiser des fantômes qui ont encore des affaires à régler. Eh oui, une vie c’est trop court pour faire tout ce que l’on veut, alors pourquoi en profiter pleinement avec le Parcours de l’âme ?

Ce nouveau système de récompenses complet unira les aspirations et les envies en permettant à vos Sims de remplir des objectifs dans l’espoir de gagner E prix ultime : la possibilité de se réincarner avec le trait spécial Âme flamboyante après son décès. Les Sims 4 A la vie, à la mort implémentent également une liste de souhaits une fois l'âge Jeune adulte atteint. Les joueurs pourront la personnaliser selon leurs envies, autrement le jeu s’en chargera naturellement en fonction des traits des Sims. Une nouveauté qui s’accompagne évidemment d’interactions inédites, dont la possibilité d’écrire un journal intime pour débloquer un nouvel objectif aléatoire. Là encore, les plus assidus qui auront vécu pleinement leur vie pourront se réincarner avec des compétences d’enfance et des traits de récompense bonus en tant que nourrissons.

Une carrière en tant que Faucheuse

Les autres resteront des fantômes qui pourront cependant continuer leur Parcours de l'âme pour obtenir une forme de réincarnation qu’on nous promet plus puissante encore. Ils peuvent tout aussi bien restés dans leur foyer pour semer la pagaille ou au contraire aider leur descendance, voire même s’acoquiner avec leurs camarades esprits pour une petite séance de crac-crac e. La grande nouveauté des Sims 4 A la vie, à la mort c’est bien évidemment les deux nouvelles carrières. L’une vous permettra de travailler dans les pompes funèbres, l’autre vous laissera carrément devenir une Faucheuse à en devenir après avoir assisté la grande dame au cours de leur carrière. Au rayon des ajouts, on notera l’arrivée des funérailles en tant qu’Événement ou encore un testament pour léguer ses biens aux personnes qui le méritent.

Source : EA