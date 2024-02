Les développeurs enrichissent constamment Les Sims 4. Et ce n'est pas la mise à jour gratuite vitiligo qui pourra contredire cela. Avec ce patch, les joueuses et joueurs peuvent personnaliser un(e) Sim à leur image en choisissant le nouveau skin vitiligo. Une fois appliqué, le personnage aura des tâches blanches sur tout le corps. De taille et de symétrie différents, en raison de la maladie qui dépigmente la peau. Mais préparez-vous déjà à une autre nouveauté pour finir le mois de février en beauté.

Un nouveau DLC Créations en cristal pour Les Sims 4

Le jeudi 29 février 2024, Les Sims 4 se mettra à jour pour accueillir le nouveau kit d'objets Créations en cristal, qui ne sera pas offert. Il faudra débourser 9,99€ afin d'être en mesure de concevoir vos propres bijoux. Grâce à la compétence Gemmologie, n'importe quel Sim pourra récolter des matériaux bruts et se rendre sur un établi pour créer des parures toutes plus étincelantes et colorées les unes que les autres. « De la sélection de votre variante de cristal préférée au choix des métaux qui correspondent le mieux à un cristal, comme l’argent, l’or ou l’or rose, votre Sim aura l'impression d'être un as de l'artisanat en voyant tous ses bijoux colorés » précise le communiqué d'EA.

Mais aussi de tous types puisqu'il y aura bien sûr l'incontournable bague de fiançailles, à garder précieusement, ou des ensembles qui pourront être vendus pour gagner sa croûte. Mais les bijoux auront même la faculté de modifier les humeurs des Sims ou leurs relations. En tout, il sera possible de réaliser plus de 1 000 objets avec ce kits d'objets Créations en cristal Les Sims 4. Des créations qui seront d'ailleurs de plus en plus qualitatives.

« Au fur et à mesure que les compétences de votre Sim s'améliorent, il en va de même pour la qualité de ses créations ». Pour améliorer l'aptitude Gemmologie, il y a plusieurs solutions. Parcourir le livre dédié à cela, multiplier les fabrications, voire les deux. Autre point à retenir de cette annonce, ce DLC utilise le même cycle lunaire que Les Sims 4. Ce qui veut dire que les bijoux créés peuvent être chargés en énergie. Et c'est à partir de là qu'ils bénéficieront d'effets qui influenceront par exemple l'humeur ou les relations. Au niveau de la variété des cristaux, qui serviront de matière première, sachez que vous pouvez en trouver un peu partout. Dans Les Sims 4 mais également dans les packs Au Travail, Dans la jungle et dans ce prochain contenu.