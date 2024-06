Alors que le prochain opus de la célèbre licence se prépare, Les Sims 4 n'ont pas dit leur dernier mot ! En dix ans d'existence, le jeu ne cesse de proposer du nouveau contenu. Et les plans de Maxis et Electronic Arts ne semblent pas prêts de s'arrêter. La nouvelle saison se déploie tout doucement, si bien que tout le contenu n'est pas encore arriver. Mais, comme cela arrive de plus en plus, les prochaines nouveautés ont fuité sur la toile. Ça se prépare pour très bientôt, voyons cela ensemble !

Les Sims 4, toujours plus romantiques

C'est la Saison de l'amour dans Les Sims 4 ! Depuis le mois de mai, nos Sims sont d'humeur romantique. Le jeu propose effectivement du nouveau contenu gratuit ainsi que des DLC à l'eau de rose. C'est l'occasion de faire battre le cœur de nos personnage encore plus intensément, avec une panoplie de nouveaux objets, tenus et interactions.

Cette saison toute rose bonbon s'étend jusqu'au mois d'août. À ce titre, le jeu n'a pas encore dévoilé tout ses secrets. Mais, l'internaute Anadius a trouvé quelques informations en avance... De fait, comme annoncé, un nouveau pack se prépare. Intitulé “Lovestruck”, on a maintenant une idée de ce qu'il nous réserve.

De nouvelles interactions et activités seront apparemment au rendez-vous. Tout sera fait pour rendre votre Sim encore plus charmeur et lui permettre de vivre des rencards encore plus excitants. Vous aurez également la possibilité d'utiliser une application de rencontre, avec un profil personnalisé pour votre Sim. De même, vous pourrez déterminer les choses chez l'autre qui font craquer votre Sim ou, à l'inverse, qui ont un effet répulsif. Enfin, pour vivre pleinement cette Saison de l'amour, le pack “Lovestruck” vous invite dans une toute nouvelle ville conçue pour un romantisme total !

Le pack sortira visiblement le 25 juillet prochain. Ce sera donc un des derniers temps forts de cette folle saison des amours. Mais, vous pourrez vous le réserver très prochainement ! De fait, les précommandes ouvriraient dès le 27 juin, sur le store et le launcher d'Electronic Arts. A priori, des bonus accompagneraient votre achat entre le 27 juin et le 5 septembre. Alors, allez vous fondre pour cette nouvelle extension ?