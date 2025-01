Les Sims 4 pourrait bientôt accueillir une nouveauté particulièrement attendue des fans les plus nostalgiques. Les indices laissent de moins en moins place au doute.

Les Sims 4 entament de grands changements depuis plusieurs semaines. Le projet d'un nouvel opus ayant été abandonné, le quatrième va donc concentrer l'attention de Maxis désormais tout en optimisant le contenu pour la communauté. En conséquence, le jeu continue alors de se mettre à jour avec régularité. Une surprise pourrait d'ailleurs se cacher dans le nouveau patch, teasant le retour d'un personnage iconique qui manque cruellement aux fans.

Une aspiration qui éveille les doutes dans les Sims 4

Une grande fête se prépare pour la franchise des Sims. Celle-ci fêtera ses 25 ans le 4 février prochain, alors les équipes planchent durement sur du contenu original à proposer à leur communauté. Pour entamer cette période de célébration, une grosse mise à jour vient d'atterrir sur Les Sims 4, avec des nouveautés qui viennent alimenter les espoirs de nombreux fans…

Au milieu des préparations pour l'événement « Voyage dans le temps » et des nouvelles optimisations, certains joueurs ont repéré une toute nouvelle aspiration. S'inscrivant dans une voie de “Déviance”, elle s'appelle « Sticky Fingers » (en version anglaise). Au premier abord, elle n'a pas un intérêt majeur, puisqu'elle permet de voler des objets d'une valeur de 250 000 Simflouz.

La description de cette nouvelle aspiration des Sims 4 ne cache pas le fait qu'elle repose sur le vol : « Le Sims veut devenir un maître de la procuration et de la redistribution des biens et des richesses dans sa propre poche ». Sans surprise, elle est en outre associée au trait de caractère “Kleptomane”. Plus concrètement, elle offre la récompense « Kleptomane amélioré ». Cela vous donne moins de chance d'être pris en flagrant délit de chapardage.



© @lunar_britney

Le retour d'un personnage mythique ?

Vous commencez à voir où tout cela nous mène ? Aux cambrioleurs, bien sûr ! Ces grands absents des Sims 4 pourraient enfin faire leur retour dans la licence. Comme ils étaient présents dans chacun des précédents opus, les fans y étaient attachés. Dès lors, ils guettent les indices qui indiqueraient leur retour. Par exemple, le portrait du cambrioleur des Sims 2 sur une brique de lait ou la « Lettre du voleur » sont des items qui donnent espoir.

Rien ne garantit encore totalement le retour des cambrioleurs dans Les Sims 4. Néanmoins, cet anniversaire de la franchise est placé sous le signe de la nostalgie. Plusieurs contenus-cadeaux renvoient aux anciens opus. Réintégrer ce personnage mythique des jeux ferait tout autant plaisir aux fans. Nous aurions ne nouveau droit à ces scènes aussi drôles qu'inquiétantes de vol à domicile. Ce serait également l'occasion d'offrir un nouveau plan de carrière dans la pègre à nos Sims. Croisons donc les doigts pour que le rêve de la communauté se réalise !