Bientôt 25 ans pour la franchise culte de Maxis et Electronic Arts, née de l'esprit de Will Wright. En amont de cet anniversaire sensationnel, les équipes préparent le terrain, surtout du côté des Sims 4. Le jeu s'offre quelques peaufinages et coups de polish pour continuer à améliorer votre expérience. Une nouvelle mise à jour se prépare justement, on vous dit tout ce qui va changer.

Les Sims 4 corrige le tir

Un gros programme a débuté pour Les Sims 4 en prévision des 25 ans de la franchise. Une tonne de nouveautés s'annonce ! D'ailleurs, elles ont déjà commencé à arriver. Un patch énorme s'est déployé la semaine dernière. Il résonne déjà comme une nouvelle ère pour le jeu.

Cela dit, tous les problèmes ne se résolvent pas en une mise à jour. C'est pourquoi Maxis prépare un nouveau petit correctif pour la dernière semaine de janvier. Il va venir résoudre des soucis embêtants en jeu, pour améliorer encore et toujours votre expérience sur Les Sims 4.

Nous travaillons au déploiement d'un petit correctif au début de la semaine prochaine pour répondre aux plaintes concernant l'absence d'objets du quotidien dans le kit Objets du quotidien, les festivals qui se chevauchent et les objets qui flottent. Nous vous remercions pour votre patience et de vos signalements continus. Plus de détails à venir la semaine prochaine.

Ainsi, les équipes des Sims 4 devraient répondre aux attentes des fans eux-mêmes. Elles prévoient de résoudre le problème des items d'un kit datant de 2022, celui des « Objets du quotidien ». Ainsi, elles montrent qu'elles entendent les retours des joueuses et des joueurs. Le jeu devrait aussi voir certains problèmes concernant les événements.

Maxis et EA démontrent une fois de plus l'envie de satisfaire la communauté des Sims 4. Les équipes de développement continuent d'assurer un support régulier pour ce qui est devenu, d'une certaine façon, un jeu-service. Ce faisant, le 25ᵉ anniversaire de la licence devrait se passer sans encombre. Rendez-vous le 4 février pour profiter de l'essentiel de la fête. Un événement spécial vous attend en plus des 70 objets qui seront offerts pour le jeu.