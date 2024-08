On ne peut pas dire que les joueuses et joueurs des Sims 4 vivent leur meilleurs moments actuellement sur le jeu. Certes, après 10 ans, Maxis a enfin écouté sa communauté pour implémenter de nouvelles fonctionnalités gratuites, et a même sorti le DLC Amour Fou qui intègre des changements attendus. Mais en contrepartie, le jeu part en vrille maintenant depuis plusieurs semaines et les bugs sont légion. Le studio s'est empressé de corriger le tir sur l'un des soucis les plus importants, et continue son travail avec une grosse mise à jour.

La mise à jour du 8 août 2024 disponible pour les Sims 4

Le jeu Les Sims 4 est dans une mauvaise passe. Alors même que le DLC Amour Fou aurait dû être une belle grande fête. Mais les aléas du développement en ont décidé autrement, et ces derniers temps, c'est un cauchemar plus qu'autre chose. La dernière grosse mise à jour de juillet 2024, a vu le retour du bug incestueux par exemple. Tous les possesseurs du DLC Les Sims 4 Être parents pouvaient avoir une relation avec des membres d'une même famille. Maxis a pris le problème très vite en main pour déployer un patch en urgence. Une bonne chose, mais à côté de cela, un nombre hallucinant de soucis n'étaient toujours pas résolus.

La grosse mise à jour 1.108.349.1020 (PC) / 1.108.349.1220 (Mac) / 1.97 (consoles) est téléchargeable dès maintenant. Et vous allez le voir, les changements sont nombreux. Tout d'abord, voici toutes les modifications qui s'appliquent au jeu de base.

Le code d'erreur 121 n'apparaît plus lorsque vous emménagez dans un foyer pour le scénario « Trouver l'amour après une rupture »

Le code d'erreur 123 n'apparaît plus dans certaines circonstances lors du déplacement vers un autre endroit

Le coût de la vie vient d'augmenter : les Sims peuvent à nouveau payer leurs factures quand elles sont dues

Les lunettes qui étaient déformées ont retrouvé leur forme normale

Amélioration de l'interface pour les options de musique « Morceaux pouvant légalement être diffusés en direct » Les morceaux qui ne peuvent pas être légalement diffusés en direct devraient être grisés, et vous pouvez désormais écouter un extrait des morceaux disponibles

Les Sims rejetés lors d'une proposition de rencard par l'intermédiaire du panneau Relations sont désormais clairement rejetés avec une notification. Histoire de rendre la chose officielle

« Commencer une nouvelle relation » n'est plus une envie pour les Sims ayant le trait de caractère Réticent ou Réticente à s'engager

Vous avez peut-être vu deux fois l'option « Sermonner à propos des responsabilités » dans le menu des interactions lorsqu'un parent parle à son Sim ado. Elle devrait désormais apparaître une seule fois ; finie la persécution des ados !

Ce nouveau patch Les Sims 4 ne s'arrête pas là et comprend encore une montagne d'améliorations pour des packs de DLC spécifiques également.

Toutes les notes de patch Les Sims 4

Le patch du 8 août 2024 des Sims 4 est disponible sur consoles et PC. Comme indiqué, il corrige des problèmes pour le jeu de base. Mais aussi pour plusieurs packs comme Saisons, Années Lycées, Vampires... et évidemment le dernier Amou Fou. Les changements sont divers et concernent même les fonctionnalités « Créer un Sim » et le « Mode de construction ». Voici les notes de patch complètes telles que partagées par Electronic Arts. En espérant que le jeu ne soit désormais plus injouable.

Saisons (avec Amour Fou)

L'Appareil de contrôle de la météo du Docteur June ne propose plus de neige à Ciudad Enamorada. Les hivers sont chauds ici !

Années lycée

Les Sims mariés ne demandent plus d'autres Sims en mariage

Grandir ensemble (avec Amour Fou)

Les Sims à qui un rencard est proposé à partir du Coin de Cupidon ont désormais seulement trois traits de caractère, ce qui laisse de la place pour de nouveaux traits acquis par l'intermédiaire de la découverte de soi. Les Sims trouvés précédemment sur Le Coin de Cupidon ont toujours plus de traits de caractère que la moyenne

Le texte du moment Découverte de soi qui remplace le trait de caractère Froid ou Froide ou Prudent ou Prudente en amour par le trait de caractère A un cœur d'artichaut reflète désormais correctement les traits remplacés

DLC Les Sims 4 Amour fou

Les Sims de la Galerie sont à nouveau disponibles sur Le Coin de Cupidon, et le jeu ne se charge plus indéfiniment parfois en cas de déplacement après avoir ajouté un ou une de ces Sims aux contacts de votre Sim

Vous pouvez désormais discuter avec les Sims du Coin de Cupidon dont l'emplacement était « non partagé » lors d'un rencard ou moment ensemble du pack Amour fou

Les partenaires fantômes peuvent suivre une Cupidonthérapie. Cela pourrait leur permettre d'être plus transparents sur les excuses qu'ils se trouvent, et les aider à réparer leurs relations avec leurs partenaires !

Les fantômes sont disponibles pour faire une danse de séduction et pour « Admirer les étoiles/le ciel avec... ».

Les Sims ne regardent plus les étoiles à l'intérieur du bar Jus de crotale à Oasis Springs

Ces interactions ont plus de versions de simlish pour plus de variété : « Jouer à Olé Olé avec... » sur les jeux de fête Olé Olé...moji ! « Voler dans la fontaine » sur la Fontaine des rêves, et « Frotter la bague ». Cherchez Sammy, l'ours porteur de la bague, à proximité de cette fontaine pour plus d'informations

Vous pouvez désormais demander aux Sims rencontrés lors d'un rencard à l'aveugle qui ont ensuite annulé d'organiser un rencard. Auparavant, l'interface était vide

Les Sims ne lisent plus « Séduction maritime » indéfiniment. Ce livre doit être vraiment captivant !

Les Sims cherchent désormais à dormir de façon autonome en cas de faible niveau d'énergie

Les fleurs offertes à un ou une Sim apparaissent désormais dans son inventaire

Lorsque vous sélectionnez une seule fleur pour « Offrir des fleurs... », le ou la Sim offre désormais une seule fleur au lieu d'un bouquet entier. Parfois, une seule fleur peut dire plus de choses qu'un bouquet !

Lorsque vous sélectionnez « Se faire un câlin dans le lit » plusieurs fois de suite sur un lit, les Sims ne se bloquent plus avec le bras tendu

Lorsque vous sélectionnez « Se faire un câlin dans le lit » plusieurs fois de suite sur différents lits, le ou la Sim réussit désormais à aller dans le premier lit

« Organiser un rencard... » avec un nouveau ou une nouvelle Sim de la Galerie fait désormais apparaître ce ou cette Sim correctement à l'entrée du lieu du rencard ou du moment ensemble

L'icône du trait de caractère Froid ou Froide est désormais plus claire Créer un Sim dans Les Sims 4 Les traits de caractère A un cœur d'artichaut et Prudent ou Prudente en amour sont disponibles dans les sections « Préférences » et « Préférences en amour/Tue-l'amour » de Créer un Sim La barbe courte et bouclée ne modifie plus la forme de la mâchoire de votre Sim Mode Construction Le Rectangle lumineux ne cherche plus à être sous le feu des projecteurs en éteignant tous les autres éclairages de la pièce lorsque vous le placez Le banc Le Coin des couples intègre désormais la notion de collision et ne peut plus être placé là où il n'y a pas de place Ciudad Enamorada La caméra se déplace désormais plus librement autour de Calle del Ensueño à Plaza Mariposa La porte du bureau de l'appartement-terrasse du foyer Nadir est de retour, ce qui signifie que le pauvre Aziz peut se remettre à l'écriture Le terrain Casita del Amor affiche désormais la vie correcte lors d'une sauvegarde dans la Galerie Un rideau manquant du Mirador del Amor a été à nouveau ajouté à ce lieu La terrasse sur le toit du foyer López a désormais tous ses murs peints



Au Restaurant

Les serveurs apportent de la nourriture et nettoient les tables de façon plus fiable sans se réinitialiser.

Vampires

Les vampires ados peuvent désormais terminer un rencard classique. Ils méritent aussi d'avoir une chance de trouver l'amour ! Avec Amour fou Les vampires qui n'ont pas de résistance au soleil peuvent désormais aller à une séance de Cupidonthérapie à n'importe quelle heure. Ils ne peuvent plus utiliser le soleil comme prétexte pour éviter de faire le dur travail que nécessite une relation Tous les vampires sont disponibles pour les danses de séduction, et pas seulement les vampires qui ont une résistance au soleil. Les vampires qui n'ont pas de résistance au soleil méritent aussi des danses de séduction !



Monde magique

Les Sims peuvent à nouveau lire les livres magiques. Il est temps de retourner vous plonger dans les grimoires !

Mariage

Le service à thé Séréni-thé reste désormais là au lieu de disparaître lorsque vous revenez sur un terrain loué après un déplacement vers un lieu de mariage

Voilà pour la grosse mise à jour Les Sims 4, bon jeu à vous !

Source : Electronic Arts.