Alors que les Sims 4 est sorti depuis 10 ans, le titre édité par Electronic Arts rassemble toujours autant de fans et son pic de popularité n’est pas prêt de baisser - surtout depuis qu’il est devenu gratuit. De plus, il continue de prendre soin de sa communauté avec de multiples DLC et son contenu total est actuellement monstrueux. Pourtant, malgré la notoriété de la licence, le studio Maxis devra bientôt faire très attention à ses concurrents, qui sont de plus en plus nombreux.

Paralives, un concurrent des Sims 4 à prendre au sérieux

Parmi les nombreux concurrents qui essayent d’égaler les Sims, un fait particulièrement parler de lui : Paralives. Annoncé il y a déjà plusieurs années, il a eu cette semaine le droit à une vidéo de gameplay qui montre son ambition. Tout comme dans le titre de Maxis Studio, il sera possible de complètement décorer son appartement et de prendre soin de ses avatars qui auront chacun des talents, des compétences et une personnalité propre. Le clip de présentation se concentre particulièrement sur les activités de groupe, qui permettent de socialiser. On comprend que le joueur devra choisir entre différentes réactions qui influeront sur le déroulé de la discussion.

Dans cette vidéo, le studio éponyme fait aussi une déclaration surprenante. Contrairement au Sims 4 : « Paralives n’aura jamais de DLC payants. Uniquement des extensions gratuites ». On comprend donc pourquoi le créateur Alex Massé veille à ce que son jeu soit le plus complet possible avant sa sortie. Le créateur avait déjà annoncé avoir réussi, avec son équipe, à incorporer plus de 800 objets dans Paralives. D’ailleurs, le soft devrait être disponible en accès anticipé en 2025, ce qui laisse encore du temps avant son lancement définitif. Il faudra néanmoins s’attendre à divers bugs et de nombreuses fonctionnalités manquantes, précise Massé.

En attendant la sortie de Paralives, vous pourrez vous pencher sur le nouveau DLC bien payant des Sims 4 : « Soyez sensationnels ». « Chaque histoire que vous racontez et chaque construction que vous créez brille dans Les Sims, alors faites sensation cette saison, accueillez l’inattendu et soyez sensationnelles dans Les Sims 4 », explique Electronic Art. Ce contenu mettra à disposition un kit festif et un kit de mode, ce qui laisse penser que l’apparence sera très importante. Aucune date n’a pour l’instant été dévoilée.