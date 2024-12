Les Sims 4 est une valeur sûre. En dix ans d'existence, le jeu s'est forgé une solide communauté. Pour autant, la concurrence commence à pointer son nez, et elle pourrait bien happer une partie de ses fidèles... Dès lors, Maxis et Electonic Arts vont devoir redoubler d'efforts pour garder un intérêt auprès des joueuses et des joueurs. Les grosses mises à jours se succèdent justement ces derniers temps. Une nouvelle vient de sortir justement, on vous donne tous les détails sur ce qu'elle apporte.

Un air de fête et des correctifs pour Les Sims 4

Après Halloween, de nouvelles célébrations se préparent doucement dans Les Sims 4. Mais, avant d'entrer dans le vif des fêtes de fin d'année, le jeu comme fait doucement la transition grâce à son patch 1.111.102.1030 (PC) / 1.111.102.1230 (Mac), aussi disponible sur console avec la version 2.04. Sortez vos plaids, l'ambiance va être au cocooning !

De fait, à l'approche des événements de fins d'année, Les Sims 4 intègre des nouveautés qui sont dans l'air du temps. Ainsi, de nouveaux plats et des interactions supplémentaires viennent s'ajouter à votre expérience :

Plateau Chocolat chaud réconfortant, qui permet de réaliser 6 boissons chaudes

Porte-couvertures Double confort

Deux nouveaux plats issus de la cuisine de l'Est : le mămăligă et les Mucenicis

Deux vêtements inspirés par la Roumanie : un nouveau foulard pour les cheveux et un manteau long

© Maxis / Electronic Arts

En outre, au contenu festif offert par la Livraison Les Sims Express s'ajoutent des quêtes événementielles. Pendant trois semaines, vous serez invités à réaliser de petites "missions". Celles-ci font référence, vous le verrez, à des traditions du monde entier.

Une version encore plus agréable à jouer

Maxis assure également le support des Sims 4 en continuant de lui apporter des correctifs. Que ce soit pour le jeu de base ou les extensions, les petits soucis rencontrés çà et là vont rentrer dans l'ordre. Voici le détail :

Jeu de base

Le ciel ne devrait plus faire planter le jeu de façon inattendue sous DirectX 11

Un problème de plantage lié à certains mods a été corrigé.

Le passage d’un filtre de pack à un autre sur l’écran de la boutique est désormais plus fluide sur PlayStation 4 et Xbox One.

Les événements en direct ne sont plus affichés comme des quêtes de découverte, mais ils permettent toujours de débloquer de nouvelles récompenses.

Les escaliers des packs Escapade enneigée, Dans la jungle et Voyage sur Batuu s'octroient désormais des murs de soutien en-dessous d'eux.

Les boucles d’oreilles Clous et Créoles du jeu de base sont maintenant disponibles dans davantage de catégories.

Plusieurs hauts pour adultes et enfants du jeu de base ont été ajoutés à la catégorie Temps froid.

À la vie, à la mort

Hector Chimère possède désormais correctement le trait Enfant de la Faucheuse dans les nouvelles sauvegardes.

Les coiffures des sirènes apparaissent correctement dans Créer un Sim.

Au Restaurant

Lors d'un rencard, les Sims demandent maintenant une table au lieu d'abandonner et d'interrompre l'interaction.