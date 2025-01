Une nouvelle mise à jour gigantesque pour Les Sims 4 est disponible sur consoles et PC. Voici tous les toutes nouveautés du jeu de base et de divers packs DLC.

Même si inZoi va tout faire pour révolutionner le genre de la simulation et tenter de piquer la place des Sims 4, le jeu de Maxis et Electronic Arts reste pour le moment le leader. Jusqu'à quand ? Bonne question ! L'avantage ici est que le titre est largement éprouvé et bénéficie d'une immense communauté qui est au taquet à chaque sortie de mise à jour. D'ailleurs un nouveau patch publié un peu plus tôt cette semaine est disponible sur toutes les plateformes, consoles comme PC. Quoi de neuf ? On fait le tour de cette update.

La mise à jour Les Sims 4 du 14 janvier 2025 disponible

À partir d'aujourd'hui, jeudi 16 janvier 2025, Les Sims 4 offre une tonne de contenus gratuits dans le cadre des 25 ans de la licence. Mais cette semaine, Maxis risque de faire également plaisir aux fans grâce au nouveau patch du 14 janvier 2025 qui est extrêmement riche. Une mise à jour qui comprend notamment une longue série de correctifs pour le jeu principal et des packs. Comme vous le verrez juste en dessous, il y a aussi des améliorations pour le menu principal, ainsi que des optimisations supplémentaires de performances sur consoles et PC. On ne va pas vous retenir plus longtemps et on vous laisse voir tous les changements de cette update.

Notes de patch 1.112.481.1030 (PC) / 1.112.481.1230 (Mac) / 2.05 (Console)

Actualisation du visuel du menu principal Nouvelle partie / Reprendre la partie ont été déplacés de la droite vers la gauche Accueil, Événements et Boutique sont en haut avec le panneau sur la droite Les Sims au centre sont les Sims du foyer avec lequel vous avez joué en dernier Les mises à jour importantes et les informations venant de l'équipe Les Sims sont désormais à droite

Préparation à l'événement « Voyage dans le temps » du 4 février 2025 qui comprendra des objets inspirés des années 2000 dont un téléphone, une brique de lait, un réveil, un gâteau d'anniversaire à trois étages, un fauteuil et une causeuse gonflables

Améliorations des performances et de la mémoire Optimisation des mouvements de la souris pour empêcher les ralentissements et avoir un jeu plus fluide sur console, PC et MAC Optimisation du traitement des données graphiques sur PS4 et MAC pour avoir un rendu et des performances plus fluides et efficaces Diverses améliorations pour économiser de la mémoire sur toutes les plateformes, ce qui doit réduire les plantages et permettre une exécution plus fluide du jeu

Actualisation des maisons habitants et habitantes pour le jeu principal Maisons de Willow Creek : Place des cyprès, Villa Ophélia, Foyer dépité, Essence de jardin Maisons d'Oasis Springs : Printemps brûlant, Domaine Affluista, Casa Cactus, Mesquite négligé Nouvelles sauvegardes : les terrains seront déjà mis à jour Sauvegardes existantes : veillez à mettre à jour manuellement les maisons en plaçant les nouveaux terrains par le biais de l'onglet « Ma bibliothèque »



Les corrections de bugs dans Les Sims 4 et certains packs

Comme d'habitude, la nouvelle mise à jour intègre de nombreuses corrections de bugs à la fois pour le jeu de base, mais aussi pour plusieurs packs additionnels. Voici tous les détails :

Console

Problème avec les couleurs des potions sur console - Résolution d'un bug à cause duquel les potions dans les chaudrons devenaient grises après le chargement d'une partie sauvegardée.

Optimisation du rechargement des textures - Amélioration du processus de rechargement des textures sur Xbox One pour réduire les plantages de type "Mémoire insuffisante" et obtenir un chargement plus efficace des terrains du jeu.

Jeu de base Les Sims 4

Résolution d'un problème avec la réduction du plein écran - Nous avons résolu un problème à cause duquel vous ne pouviez pas réduire le jeu en mode Plein écran en utilisant DirectX 11. Désormais, les combinaisons de touche comme Alt + Tab ainsi que la touche Windows fonctionneront comme prévu.

L'interaction "Travailler en dehors des heures de travail" ne supprime plus l'état d'esprit Tendu ou tendue pour les Sims bourreaux de travail.

Résolution des cas de factures vraiment élevées. Les taxes du terrain prennent désormais en compte uniquement la valeur de la propriété et le paramètre household_net_worth, et pas d'autres valeurs venant d'éléments dans les inventaires.

"Essayer de faire un bébé" dans la douche améliore désormais le niveau du besoin Hygiène.

Un Sim inspiré ou une Sim inspirée ne prépare plus de boissons de façon excessive.

La valeur Soulagement de l'inconfort n'est plus manquante pour les baignoires.

"Acheter des graines d'ail" a sa propre interaction et devrait être répertorié dans une catégorie/disponible sous l'interaction "Acheter des graines".

Les traits de caractère Extraverti ou extravertie et Mal à l'aise en société ne peuvent pas être sélectionnés ensemble. Si vous en sélectionnez un, l'autre est grisé et ne peut pas être choisi.

La barbe/moustache ne disparaît plus sur les Sims hommes ayant une ossature féminine.

Les chaussures sont désormais remplacées par des pieds nus lorsqu'un look prédéfini avec des pieds nus est appliqué.

"Ressusciter" est désormais disponible sur une Plante vache morte.

Les panneaux en néon ne tombent plus en panne à cause de la pluie.

L'animation des effets visuels de la flaque d'eau n'apparaît plus au rez-de-chaussée lorsqu'un ou une Sim nage au premier étage.

Les étangs affichent correctement les textures d'eau dans la vue Plan.

L'attribut Valeur de confort n'est plus manquant pour les objets Toilettes.

Problèmes impactant plusieurs packs Les Sims 4

Le poids et les muscles des Sims sont désormais correctement influencés par les actions Faire du vélo, Faire de l'équitation, Courir ici et Faire de l'escalade.

Les vignettes des Sims Guidry et Tempérance sont visibles dans le panneau Relations, le profil des Sims et Gérer les foyers.

Les Sims n'ont plus la possibilité de donner de l'engrais à manger à un bambin à partir de l'inventaire.

Les Sims peuvent désormais définir le gaufrier/four à pizza/robot pâtissier comme étant à vendre dans un magasin.

L'interaction "Inviter à venir sur le terrain actuel" n'est plus disponible pour les nourrissons dans le profil de Sim.

Vivre Ensemble

Les groupes sont désormais dans la section par défaut sous l'interface des groupes sociaux.

Vie Citadine

L'interaction "Jouer avec émotion" est désormais grisée lorsque le clavier du piano est cassé.

Chiens et Chats

Les chiens et les chats ayant l'avantage Obsession pour le feu sont beaucoup moins obsédés par la cheminée.

Les Sims ne développent plus leur compétence Fitness en nettoyant la litière.

À la fac

Un ou une Sim ayant le trait de caractère Pilier de salle de gym ne voit plus son besoin Hygiène se détériorer lorsqu'il ou elle jongle avec un ballon de foot.

La fréquence des électrocutions venant de la station de robotique a été considérablement réduite.

Écologie

Les cafards sont supprimés de la benne à ordures lorsqu'un ou une Sim effectue avec succès l'interaction "Essayer de faire partir les cafards".

Escapade enneigée

La recette Ramen aux algues est désormais disponible à partir du menu de recettes à cuisiner du réfrigérateur.

Le besoin Hygiène d'un ou une Sim s'améliore désormais en cas d'utilisation de sources chaudes.

Vie à la campagne

Les Sims peuvent désormais utiliser l'appareil à fondue japonaise avec le défi de terrain Vie simple.

Années lycée

Lorsque les Sims passent d'une tenue créée à Thé Tendance à une tenue ordinaire, ils ou elles ne remettent plus la tenue Thé Tendance lorsqu'ils ou elles prennent une douche ou un bain.

Les badges de notifications ne s'affichent plus lorsque le téléphone est en mode silencieux et que les notifications de Lapin Sociable sont désactivées.

La récompense de niveau Bronze du bal de promo se débloque désormais correctement dans le catalogue Construction/Achat.

L'interaction "Se cacher des paparazzis" est disponible pour les Sims ayant un niveau de notoriété de 3 ou inférieur.

Grandir ensemble

Résolution d'un problème à cause duquel certaines étapes de vie n'étaient pas franchies lorsqu'un ou une Sim était en dehors du terrain ; cela incluait des étapes pour la compétence Mouvement des bambins.

Vie au ranch

L'envie "Boire un nectar vieilli" se réalise lorsqu'un ou une Sim boit la bouteille de nectar vieilli.

À louer

Une portion de chili végétarien venant de l'autocuiseur ne se transforme plus en 8 portions.

Détente au Spa

Une pédicure appliquée ne disparaît plus lorsqu'une manucure est demandée.

Au Restaurant

L'eau gazeuse est désormais disponible dans la catégorie "Gazeuses".

Premier animal de compagnie

Dans les nouvelles sauvegardes, les Sims ne reçoivent plus l'état d'esprit "Bébé retiré" et une notification suggérant que Ratigan est mort alors que Ratigan est toujours vivant.

Tricot de pro

Le tricot compte désormais dans les travaux manuels pour les activités de scout.

Créations en cristal

L'erreur Dernière exception ne se déclenche plus lorsqu'une bague est placée sur la grille de cristaux Lumière lunaire mystique et que le foyer est à nouveau chargé.

L'option pour commander des cristaux est désormais disponible sur l'ordinateur.

Source : Electronic Arts.