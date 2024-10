Avant d'accueillir le pack d'extension À la vie, à la mort pour Halloween, un nouveau patch Les Sims 4 est dispo avec plein de nouveautés et de correctifs sur le jeu de base et ses DLC.

Les Sims 4 est fait pour durer puisque Eletronic Arts a annoncé un grand changement pour la licence. C'en est fini des jeux numérotés ! Le titre actuel va donc s'améliorer sur le très long terme avec des mises à jour. Des patchs qui apporteront des ajouts et des correctifs, tandis que des DLC continueront à sortir dans le même temps. Et justement, une update assez massive pour ce qu'elle offre est téléchargeable sur consoles, PC et Mac. Découvrez ce qu'elle cache en détail.

La mise à jour Les Sims 4 du 22 octobre 2024 disponible

Electronic Arts et Maxis ont déployé une mise à jour Les Sims 4 ce mardi 22 octobre 2024. Un patch qui ne lésine pas sur les nouveautés à l'approche du DLC À la vie, à la mort. « Préparez-vous pour une série fantomatiques de résolutions de bugs et de mises à jour. Pas de sorts pour vous, juste des friandises spectrales ! » déclare EA.

Et clairement, ce nouveau patch des Sims 4 comprend une pluie de nouveautés, autour de la mort notamment. Si vous attendiez avec impatience de « faire crac-crac » avec la Mort, vous le pouvez désormais. Du contenu inédit a également été ajouté dans Les Sims 4 et ses extensions. Un grand nombre de correction de bugs a aussi été listé par l'éditeur sur son site officiel. Cela concerne le jeu de base, et comme souvent, plusieurs packs additionnels.

Les nouveautés du patch 1.110.265.1030 / 1.110.265.1230 / 2.10

Les Sims réagiront uniquement aux décès des autres en fonction de leurs traits de caractère et de leurs relations. Testez toutes sortes d'expériences, des pleurs lors du décès d'un être cher aux haut-le-cœur en voyant la mort d'une personne inconnue

Les fantômes peuvent désormais être créés dans Créer un Sim pour les âges allant d'Enfant à Personne âgée.

Après leur décès, les Sims fantômes obtiennent une nouvelle série de besoins remplaçant les besoins classiques des Sims en vie : Déchets visqueux, Nourriture éthérée, Sommeil éthéré, Divertissements effrayants, Liens éthérés et Lavage de l'apparition.

Au moment de leur mort, les Sims reçoivent désormais l'option de « Devenir un fantôme jouable » ou de « Devenir un fantôme libre »

Lors du décès d'un membre d'un couple marié, les deux Sims en question n'auront plus le statut « marié » ou « mariée », mais « veuf » ou « veuve ». Cependant, une nouvelle interaction leur permet de “Demander de sauver le mariage“ afin de rétablir le statut de leur mariage

Les Sims peuvent à nouveau faire crac-crac avec la Faucheuse

Amélioration du comportement autonome des fantômes, dont une réduction de la fréquence à laquelle les fantômes cassent des choses et créent des « sous-produits » pénibles, c'est-à-dire des flaques

Ajout d'une nouvelle catégorie d'images d'extérieur dans le mode Construction appelée « Activité d'événement de la vie », qui vous permet de trouver du contenu pour les enterrements, les mariages et bien plus encore

Les Sims nourrissons, bambins et enfants emmenés par les services sociaux vont dans le menu Foyer de Gérer les mondes, plutôt que d'être supprimés

Ajout d'un nouvel objet Feu de camp appelé « Emplacement pour feu de camp Pierres des champs » au jeu de base

10 nouvelles variantes de couleur « noir absolu » pour 10 paires de chaussures du jeu de base

Contenus inédits compatibles avec d'autres packs Les Sims 4 Si vous possédez Au Travail (extraterrestres), Vampires, Loups-garous, Monde magique (jeteurs et jeteuses de sorts), Iles paradisiaques (sirènes et tritons) ou le pack d'extension À la vie, à la mort qui sort bientôt, vous pouvez cliquer sur l'urne ou la pierre tombale d'un ou une Sim pour faire votre choix dans une sélection de pierres tombales disponibles. Votre Sim qui n'était pas un ou une vampire mais qui avait une passion un peu excessive pour les vampires ? Oui, il ou elle peut désormais reposer éternellement sous une pierre tombale sur le thème Chauve-souris Vous disposez désormais d'une urne et d'une pierre tombale pour les sirènes et les tritons si vous possédez Iles paradisiaques Vous pouvez changer de forme surnaturelle lorsque vous êtes dans Créer un Sim si vous avez les packs requis pour ces formes surnaturelles. Cela ne supprime pas la progression sur un ou une Sim que vous êtes en train de créer (dans la mesure du raisonnable) Vous pouvez créer des fantômes chiens, chats et chevaux âgés avec les extensions Chiens et Chats et Vie au ranch

Amélioration de la détection des cartes graphiques sur les systèmes hybrides (DirectX 11)

Source : Electronic Arts.