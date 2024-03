Les Sims 4 a reçu une nouvelle mise à jour sur consoles et PC. Et elle va aider celles et ceux qui rencontrent des soucis depuis le dernier DLC Kit d’objets Créations en cristal.

Les Sims 4 a été enrichi avec du contenu inédit en février grâce au kit d'objets Création en cristal. Un DLC unique en son genre qui propose aux joueuses et joueurs de créer leur panoplie de bijoux artisanaux. Des accessoires pour se donner plus de style, mais qui ont également une influence sur l'humeur et les relations. Mais certains problèmes ont été remontés par la communauté et EA apporte des réponses concrètes aujourd'hui.

Une nouvelle mise à jour téléchargeable pour Les Sims 4

La dernière mise à jour des Sims 4 a fâché la communauté du jeu. En cause, un bouton qui, selon les internautes, forcent à faire chauffer la carte bleue. Malheureusement, il n'est pas question de cela dans le patch déployé le 6 mars 2024 sur consoles et PC. En lieu et place, EA annonce avoir optimisé les performances et avoir empêché la suppression involontaire de certaines Émotions lors du chargement du titre.

Si une infobulle apparaît lors du survol d'un objet dans l'inventaire, ça ne devrait plus provoquer de plantage des Sims 4. L'interface utilisateur du sélecteur d'objets ne devrait plus non plus bugger lors d'interactions comme « Donner ». Enfin, une fois appris, les intérêts CracCrac (les relations sexuelles) des autres Sims seront bien affichées dans leur profil.. Découvrez ci-dessous le reste des notes de patch pour la dernière update Les Sims 4.

Notes de patch 1.89 (consoles), 1.105.345.1020 (PC)

DLC À louer Résolution d'un problème où il était impossible d'ouvrir le profil d'un autre Sim après l'avoir écouté, et donc de voir les secrets appris à son sujet

Kit d'objets Créations en cristal Correction d'un souci où le corps des Sims pouvait changer progressivement de taille, à chaque ajout ou retrait de bijou artisanal. Cela touchait principalement les ados, les adultes et les seniors. En revanche, attention, car cette mise à jour des Sims 4 n'est pas rétroactive. Il faudra alors forcément recharger une sauvegarde plus ancienne pour résoudre ce bug. L'autre option est d'essayer de modifier votre Sim, en rétablissant son apparence, avec un miroir, une commode ou l'action « Changer de Sim ».

Si vous possédez le DLC Au Travail, il y a une nouveauté pour les bijoux artisanaux. Ils peuvent être directement vendus dans un commerce, sans avoir à les renvoyer dans l'inventaire du Sim qui détient la boutique

Si un Sim meurt avec un bijou artisanal sur lui, ce dernier sera alors dissocié du défunt

Correctif de certaines combinaisons de fabrication de bijoux. Avant, une couleur de pierre pouvait ne pas correspondre au cristal choisi durant la conception