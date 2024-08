Malgré la vague de chaleur qui parcourt la France, le temps n’est pas au beau fixe pour les joueuses et joueurs des Sims 4. Ce n’est clairement pas l'amour fou entre la communauté et le dernier DLC du jeu. Certes il apporte de nouvelles fonctionnalités particulièrement demandées depuis 10 ans, mais il a également complètement cassé le jeu. Corruption de sauvegardes, crashs, bugs en tout genre, les Simmers en ont littéralement vu de toutes les couleurs. Maxis s’est empressé de corriger le tir, ou du moins les soucis les plus importants, avec une mise à jour conséquente. Alors que les joueurs peuvent enfin reprendre le cours de leurs parties, en coulisses, le studio s’affaire déjà sur les prochains contenus payants, et leur thème a visiblement leaké.

Les Sims 4 loin d'être mort

La saison de l’Amour continue de battre son plein dans Les Sims 4. Ça n'a pas forcément matché entre les fans et la dernière extension en date en raison des nombreux soucis techniques qu’elle a apporté. Maintenant que Maxis a corrigé les bugs les plus critiques, les joueurs vont pouvoir découvrir le pack Amour Fou dans ses plus beaux atours. Passionnée comme pas deux, la communauté s’est empressée d’aller fouiller dans les fichiers du jeu pour y faire quelques trouvailles intéressantes, à commencer l'ordre de sortie des prochains contenus payants des Sims 4. On rappelle si besoin est que Maxis publie différents DLC d’envergure variés tout au long de l’année. Cela va des petits kits qui comprennent une poignée d’objets, vêtements, coiffures ou autres, aux packs d’extension plus conséquents avec un nouveau quartier et des fonctionnalités inédites.

Si l’on se fie à cette découverte et au calendrier de sorties des Sims 4, Maxis devrait donc commercialiser au moins deux nouveaux kits et surtout une extension majeure d’ici la fin de l’année. Elles seraient alors lancées dans cet ordre, sachant que le terme DLC englobe tous les kits et packs de jeu classiques :

Pack d'extension Amour Fou (sorti)

(sorti) DLC 83

DLC 84

Pack d'extension 17 des Sims 4

DLC 86

DLC 87

Les Sims 4 DLC 88

DLC 89

Pack d'extension 18

La Faucheuse dans Les Sims 4 ©Maxis

Le thème du prochain DLC déjà dévoilé ?

La dix-huitième extension des Sims 4 devrait donc sortir d’ici la fin de l’année, et sans trop se mouiller on peut tabler sur cet automne et elle s’annonce des plus mortelles. Plusieurs indices laissent en effet penser qu’elle s’articulera sur le thème de la mort. Une développeuse avait par exemple interagi avec une streameuse populaire lors de son stream. Alors qu’elle a commenté l’un des poster du pack Amour Fou mettant en scène une personne âgée sur un tapis de course, l’employée de Maxis lui a répondu « Ne t’inquiète pas, ils mourront mieux bientôt. »

Cryptique, tout comme les précédents tweet de la productrice, qui teasé tout un tas d’objets « maudits » pour la prochaine extension. Plusieurs insiders des Sims 4, notamment ceux qui avaient leaké le thème d’Amour Fou bien avant son annonce, s’accordent à dire que le Mort sera au cœur de la prochaine extension. Pour l’heure aucun indice n’a été donné sur son contenu, mais on peut imaginer sans trop se mouiller qu’il y aura de nouvelles façons de tuer ses sims, et pourquoi pas une petite refonte de la Faucheuse et des funérailles.

Sources : SimMattically, SimGuruNova, TheHenfordHen