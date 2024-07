Les Sims 4 accueille non seulement du nouveau contenu gratuit pour tous joueuses et les joueurs, mais aussi des fonctionnalités longtemps demandées par la communauté.

Une douce brise de romantisme s’invite dans les Sims 4. En amont de la sortie de la prochaine extension, Amour Fou, ce jeudi 25 juillet, Maxis vient de déployer une mise à jour majeure de sa simulation de vie. Un patch important, pour ne pas dire énorme, qui en plus de corriger une pléthore de bugs, ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités très demandées. Et ce pour tout le monde. On vous fait un petit tour d’horizon des dernières nouveautés gratuites de Les Sims 4 qui sont arrivées avec cette nouvelle update.

Des fonctionnalités très attendues enfin dans Les Sims 4

Après presque 10 années de service, le jeu accueille enfin certaines fonctionnalités particulièrement réclamées par la communauté. Puisque le thème de l’amour (et plus si affinités) est au centre de la prochaine extension, autant commencer par là. Le polyamour s’invite donc enfin dans les Sims 4 grâce à de nouvelles options permettant de personnaliser le degré de jalousie de vos personnages. Depuis le menu CAS (créer un Sims) et à côté de “Genre“ et “Orientation sexuelle“, le panneau d’identité vous permet de régler la psychologie de vos avatars sur ce point. En outre, vous pourrez choisir si un Sims éprouve de la jalousie en cas d’interactions romantiques non physiques (comme flirter ou complimenter quelqu'un d’autre) ou inversement et à plusieurs extrêmes (se ternir par la main, séance de crac-crac etc).

Par ailleurs, il est maintenant possible d’établir le statut des partenaires directement depuis ce menu. Auparavant, la relation de couple ne pouvait être établie qu’en jouant. Pour toujours plus d’inclusivité, Maxis a également ajouté des noms de relations plus neutres dans Les Sims, dont le fameux « Partenaire » à la place de petit.e ami.e. Parce que les développeurs savent que vous allez enchaîner les rencards sur Le Coin de Cupidon, une option vous permet désormais de cacher des relations dans le panneau dédié. Parfait pour oublier un date gênant ou un ex à rayer de votre vie.



Nouveaux cils, bouton pour appliquer son style à toutes les tenues, il y a du nouveau ©Maxis

Du contenu gratuit pour tous les joueurs des Sims 4

Les fashionistas ne seront pas en reste avec cette nouvelle mise à jour gratuite des Sims 4. Vous l’avez réclamé corps et âme, Maxis l’a fait. Les cils ont désormais leur propre catégorie et il est maintenant possible d’en avoir qui sont séparés indépendamment de la forme de l’œil. Ils sont par conséquent compatibles avec tous les autres accessoires comme les piercings ou les lunettes. Les développeurs en ont ajouté deux gratuitement pour commencer, avec deux supplémentaires réservés à ceux qui achèteront le pack Amour Fou. Justement, quoi de plus agaçant que de devoir aller retrouver son maquillage, chapeaux et autres accessoires pour chaque tenue ? Ce processus laborieux appartient désormais au passé.

Les Sims 4 propose maintenant un bouton pour appliquer chaque élément à plusieurs catégories ou à des tenues spécifiques. Pour l’heure, cette nouvelle fonctionnalité ne permet que de copier l’objet sélectionné à l’ensemble de vos tenues, mais ne permet pas de les supprimer en masse. Maxis se dit en tout cas prêt à améliorer cette nouveauté en fonction des retours de la communauté. Nouvelle mise à jour oblige, du contenu gratuit inédit est disponible dans Les Sims 4.

Plusieurs nouvelles coiffures sont maintenant disponibles pour l’ensemble des joueuses et des joueurs des Sims 4. La seconde partie de la collaboration entre avec Dark & Lovely est justement arrivée, avec deux variantes de couleurs pour les nouvelles locks. De nouveaux styles d’ongles et palettes de couleurs ont également été ajoutés pour que vous ayez du style jusqu’au bout des ongles. Également réclamé par la communauté des Sims, les piscines aux coins arrondies sont maintenant disponibles et fonctionnent comme les murs courbes.







Les nouveaux contenus gratuits pour tous les joueurs des Sims 4 ©Maxis

Patch notes de la version 1.108.289.1030 des Sims 4

Jeu de base / Plusieurs packs

Principales corrections

Les bambins reçoivent les traits de récompense Au top et Heureux après avoir obtenu les compétences requises. Ne négligez aucun bambin !

Les rampes d’escalier ne disparaissent plus lorsqu’un carreau est placé à côté d’une pièce à un carreau.

Lorsque les Sims changent d’avis sur la façon de se rendre quelque part à pied, ils ne se téléportent plus vers leur destination finale.

Les Sims qui ne font pas partie du rencard interrompent moins souvent la conversation. Allez embêter quelqu’un d’autre !

Les Sims ne reçoivent plus l'envie “Rompre“ lorsque le niveau de la relation amoureuse est élevé.

Lorsque vous quittez Créer un Sim, les curseurs de maquillage restent tels que vous les avez définis.

Les ongles ne sont plus déformés lorsqu’ils sont appliqués à une ossature féminine pour un Sim homme et vice versa. Cela vaut également pour les ongles avec différentes tenues.

Plusieurs anneaux de nez s’intègrent désormais correctement (yfAfrican09_Nose, yuAcc_NoseLeftGP12RingDouble_Black, yuAcc_NoseLeftEP09Ring_Silver, yuAcc_NoseRightGP12RingDouble_Black, etyuAcc_NoseRightEP09Ring_Silver). Vivent les piercings !

Les problèmes de fluidité de l’affichage survenant parfois quelques minutes après le lancement de Les Sims 4 ont été réduits.

Mode Vie

Les Sims en couple ne font plus l’objet d’une drague autonome non sollicitée de la part d’autres Sims, sauf s’ils ont le trait de caractère Réticent à s’engager, bien sûr.

Les Sims dansent si la radio est allumée et joue de la musique, mais économisent leur énergie si la radio est éteinte.

Les interactions Enchanter et Flirter ne sont désormais disponibles qu’avec les Sims qui ont la même orientation que votre Sim.

Les Sims marié(e)s ne reçoivent plus l’envie de draguer des Sims qui ne sont pas leur conjoint(e).

Les Sims ados ne ressentent plus de jalousie à proximité de leurs ex-partenaires ados devenus jeunes adultes.

Ils s’emballaient un peu trop ! Les états d’esprit de jalousie désignaient à tort les Sims fiancé(e)s comme des conjoint(e)s. Nous avons calmé le jeu et dissipé la confusion !

Lorsque vous découvrez les critères de partenaires de crac-crac d’un ou d’une Sim et que vous ouvrez son profil de Sim, celui-ci n'affiche plus “Personne“ lorsque le ou la Sim s'intéresse aux hommes/femmes.

La connaissance de l'orientation sexuelle d'un ou une Sim et son profil de Sim suppriment désormais les informations obsolètes lorsque ce ou cette Sim modifie son orientation sexuelle dans Créer un Sim.

Le besoin de s’amuser n’empêche pas votre Sim de profiter de son repas : il ou elle finira de manger avant de satisfaire son besoin de divertissement.

Lorsque votre Sim lit deux livres en même temps, il ou elle ne passe plus le premier livre. Désormais, il ou elle lit le premier livre, le range puis passe au deuxième.

L’interaction “Tenter un rapprochement“ est désormais disponible entre les Sims dont le mariage a été établi dans Créer un Sim.

Si un ou une Sim se heurte à un refus lorsqu’il ou elle propose un rencard à un ou une autre Sim, une notification indique le motif de ce refus.

Les Sims fantômes sont désormais disponibles pour l’interaction “Proposer un rencard...“ dans le panneau Relations.

À la fois le ou la Sim qui reçoit et son rencard peuvent contribuer à l’objectif principal du rencard. Auparavant, seule le ou la Sim qui recevait pouvait atteindre l’objectif.

Si votre Sim se rend au travail ou à l’école pendant un événement, l’événement se termine. Le devoir avant tout !

Planifier un séjour temporaire pendant un événement chez votre Sim permet à l’événement d’atteindre son objectif. Il ne vous reste plus qu’à vous détendre !

Si une quête de découverte apparaît pendant un événement, la barre de progression de l’événement n’est pas réinitialisée si la quête de découverte est annulée.

Si une quête de découverte apparaît pendant un événement qui a des objectifs et des récompenses, vos Sims conservent leurs titres d’événement et la progression reste visible.

Les Sims peuvent désormais “Proposer un rencard...“ même s’ils n’ont pas envie d’une relation amoureuse. Mais cela n’empêchera pas les Sims de refuser la proposition s’ils n’en ont pas envie.

Lorsque vous planifiez un événement, le plumbob apparaît à côté des endroits possibles lorsque vous parcourez les lieux disponibles.

Quand vous planifiez un événement, l’endroit choisi apparaît en haut de la liste si vous vous écartez puis revenez à la sélection de l’endroit.

Lorsque vous planifiez un événement, les Sims présélectionnés sont maintenant comptabilisés.

Quand vous planifiez un événement sur console, une info-bulle vous informe que le statut d’un ou d’une Sim est passé d’Invité à Recruté pour ce rôle. Une autre info-bulle apparaît si le ou la Sim recruté(e) pour un rôle a prévu de travailler pendant l’événement.

Lorsque vous planifiez un événement sur console, l’image du lieu n’apparaît pas dans la section Description de la page de planification. Seul le texte de description apparaît.

Quand vous organisez un événement, la coche indiquant que les phases telles que “Inviter des Sims“ ont été accomplies apparaît à droite du bouton pour une meilleure lisibilité.

Les Sims peuvent maintenant s’informer sur la situation financière d’autre Sims lorsqu’ils font connaissance avec eux.

Les lèvres ont été synchronisées, de sorte que les Sims qui s’embrassent langoureusement gardent bien leur lèvres sur celles de leur partenaire. Ils ne parlent plus en plein milieu d’un échange de baisers !

Lorsque des Sims font crac-crac sous la douche, de la musique vient agrémenter ce moment torride.

Les Sims qui portent un déguisement ajusté se mettent maintenant à genoux au lieu de s’asseoir en tailleur.

Les Sims qui portent le déguisement Hot-dog ne croisent plus les genoux quand ils s’agenouillent.

L'interaction “Se baigner sans aucun vêtement avec...“ n’est plus disponible dans les piscines lorsqu’il n’y a pas d'autre Sim à proximité.

Le texte complet d’une blague apparaît maintenant parmi les traits d’humour ratés et les interactions sociales drôles plutôt que d’être coupé dans la fenêtre.

Les tasses et les gobelets tiennent mieux dans la main des Sims.

La musique continue d’être jouée en mode Vie même si “Prochain morceau“ est sélectionné pendant que les Sims 4 est sur pause.

Les nouveaux sentiments ne sont plus signalés par un portrait en surbrillance dans le panneau Relations une fois que le profil des Sims est ouvert.

Les actions non disponibles dans le menu d’interactions sont plus faciles à lire maintenant.

Les icônes apparaissant avec une note de musique ont été corrigées et jouent maintenant dans la bonne direction.

Le texte de la fenêtre des appels occupe désormais mieux l’espace.

Les ombres ne sont plus quadrillées sur certaines plateformes.

Placer un terrain à partir de la Galerie ne modifie plus la couleur du monde sur certaines plateformes pendant la construction.

Appuyer sur Alt + Tab en mode Plein écran sous Windows ouvre maintenant le sélecteur de tâches sur les ordinateurs équipés de DirectX 11.

Certaines interactions relatives aux interactions Être affectueux, Dormir dans un lit, Lire un livre, Aller à, et Proposer un rencard sont plus performantes.

Vous pouvez désormais répondre aux SMS entrants de deux manières sur les consoles (en le survolant ou en positionnant le curseur).

Le bon endroit est en surbrillance dans la sélection des endroits lorsque vous planifiez un événement à partir du terrain du domicile de votre Sim sur console.

Mode Construction

Les bordures d’escalier de cave ne débordent plus jusqu’au sol du sous-sol lorsque le sol du sous-sol est supprimé.

Les murs qui se trouvent directement sous des escaliers sont désormais visibles en coupe dans “Murs vus en coupe“.

Tous les échantillons de “Double porte Méga“ incluent désormais le verre transparent.

Les arrières de bar sont désormais inclus dans la catégorie “Bars et arrières de bar“. Santé !

Lorsque vous construisez une piscine, le fait de faire pivoter et copier des éléments n’alourdit pas la note.

Vous pouvez désormais placer de grands murs courbes sur de grandes plateformes courbes.

Créer un Sim

La possibilité de personnaliser les ongles de pied des bambins est de retour. Quels jolis petits petons !

Les ongles ne traversent plus les gants des tenues complètes.

Les “french manucures“ (ymAcc_ManiFrenchTip_Beige) ne se croisent plus avec les doigts.

La texture des cheveux ne change plus lorsque le débardeur (yfTop_SDX021BinderRacerback) est appliqué à une Sim femme.

Dans Créer un Sim, les simflouz lancés par les Sims qui possèdent le trait de caractère Matérialiste prennent plus de hauteur. Que ça sonne et que ça trébuche !

Le contraste et la couleur de police de la section Looks prédéfinis de Créer un Sim ont été améliorés pour une meilleure visibilité.

Serveur de la Galerie

Voir les créations des amis devrait renvoyer les résultats plus rapidement (si la vitesse de votre connexion Internet le permet) afin que vous puissiez parcourir directement toutes leurs créations partagées.

Les joueurs bloqués n’apparaissent plus dans les résultats lorsque vous faites une recherche dans la Galerie.

Sur PlayStation et Xbox, les fans des Sims peuvent de nouveau voir leurs éléments en vedette chargés dans la Galerie.

Sims 4 Au Travail

La planification d’événements depuis le calendrier dans Sixam n’est plus disponible : il semblerait que l’on ne capte pas là-bas !

L’interaction Poser pour une photo ne sera plus gâchée par d’horribles dents de zombie défigurant votre zombie.

Vivre Ensemble

Les placards intégrés aux murs permettent de nouveau de “Faire crac-crac“ et d’“Essayer de faire un bébé“. Enfin un peu d’intimité !

Les Sims n’ignoreront plus votre désir d’“Embrasser langoureusement...“ lorsqu’ils ou elles utilisent les placards de Vivre ensemble : Placard Taille idéale, Placard Au carré et Placard des victimes de la mode.

Les pronoms des notifications annonçant l’acquisition de la compétence Danse et l’interaction Se renseigner sur un ou une autre Sim sont maintenant corrects.

Sims 4 Vie citadine

Les terrasses, murs, plateformes, piscines et fontaines arrondis peuvent maintenant être placés dans les appartements de San Myshuno.

Chiens et Chats

Vos Sims possédant le trait de caractère Amoureux des chats et admirant le ciel avec d’autres Sims possédant le même trait de caractère ne regarderont plus spontanément dans une autre direction que leur partenaire et le ciel.

Vos Sims possédant le trait de caractère Amoureux des chats ne glisseront plus dans les animations lorsqu’ils ou elles sont assis(es) à côté d’un ou d’une autre Sim.

Les interactions permettant de ramasser les touffes de poils de chats et de chiens sont plus performantes. Chaque follicule compte !

Les Sims ne garderont plus leurs vêtements en mode Tatouage dans Créer un Sim après avoir utilisé le mode Peinture ou avoir sélectionné des couleurs et motifs de pelage pour les animaux de compagnie.

Sims 4 Saisons

Les Sims peuvent maintenant utiliser des piscines intérieures lorsqu’il fait froid. Vous pouvez leur indiquer d’utiliser des piscines extérieures, mais ils ne le feront pas spontanément.

Le Lapin des fleurs et Lucie Trouille ne sont maintenant plus disponibles pour des rencards.

Les toilettes Pierre rudimentaire ont désormais la couleur bicolore appropriée.

Lorsque vous planifiez un jour férié, toutes les traditions apparaissent désormais comme sélectionnées lorsque vous en sélectionnez plusieurs rapidement.

Heure de gloire

Les couleurs de l’imperméable complet (ymBody_EP06CoatLong) ne changent plus automatiquement lorsqu’il est associé à des bottes hautes.

À la fac

Les professeur(e)s ne s’enfuient plus lorsque vous tentez de les faire aller à un rencard.

Vie à la campagne

Des renards n’apparaissent plus dans Gérer les foyers, où ils n’avaient clairement pas leur place.

Les produits ou animaux utilisés pour participer à la Foire de Finchwick retournent désormais correctement dans l'inventaire de votre Sim ou dans l'inventaire de son foyer une fois la foire terminée. Voler, c’est mal, Finchwick !

Années lycée

Les Sims ados peuvent désormais réaliser leur objectif d'aspiration en utilisant l’interaction téléphonique “Se renseigner sur les fêtes étudiantes“ avec d'autres ados puis “Faire le mur“ sur une fenêtre ouvrable.

Si l’acné est désactivée dans les options de jeu, les Sims n’en auront pas dans le mode Vie.

Les bonnes icônes apparaissent désormais à la place des visages de Sims dans les actions en file d’attente pour “Admirer le courage“, “Aller trop vite“, et “Parler de mariage“.

L’icône Lapin Sociable paraît désormais plus sociable que romantique.

Lorsque les Sims ados deviennent de jeunes adultes, les envies “Inviter un coup de cœur à sortir“ et “Discuter avec un coup de cœur“ ne sont plus disponibles.

La lumière est revenue dans les yeux des Sims avec certaines coiffures (yfHair_EP12WavyFadeOmbre, ymHair_EP12WavyFadeOmbre, and ymHair_EP12WavyFade).

“Parler de mariage“ apparaît maintenant dans la section “Papotage“ du menu circulaire de l’interaction et n’apparaît plus systématiquement parmi les interactions du menu circulaire principal.

L’aperçu du banc Référence est désormais rose lorsque vous sélectionnez la teinte rose. Même s’il est très joli en bleu aussi.

Sims 4 Grandir ensemble

Les interactions amoureuses n’aboutiront pas toujours, même lorsque deux Sims ont une excellente compatibilité.

Le carrelage mural et de sol Chevron hautain est désormais gris et non plus noir lorsque la teinte grise est sélectionnée. C’était juste une phase…

Les Sims ados se souviendront seulement de leur “Premier bécotage“ et ne confondront plus avec leur “Première séance de crac-crac“ Il leur faudra attendre l’âge adulte pour cela.

Les photos prises dans une cabine photo entrent désormais dans les méli-mélos de photos encadrées.

L’icône de compatibilité sociale a été améliorée dans le panneau Relations pour mieux représenter la compatibilité.

Vie au ranch

Si vos Sims quittent une conversation en étant à cheval, ils ou elles ne continuent pas de jacasser.

Les attractions de Chestnut Ridge sont désormais visibles pour des vacances. L’office du tourisme vous suggère de visiter les Cavernes du Cheval implacable, de pêcher dans un des rares coins de pêche, et bien sûr, de faire de l’équitation !

L’interaction “Demander comment acheter un cheval“ est désormais représentée par l’icône d’interaction amicale dans les actions en file d’attente plutôt que par le visage de la personne qui dresse les chevaux.

Jusqu’à huit Sims, et non plus un, peuvent entrer dans le centre équestre pour voir les compétitions. Youpi !

Si l’ordinateur est cassé, les Sims doivent maintenant le réparer avant de pouvoir acheter ou secourir un cheval.

Les chevaux se déplacent de manière plus fluide et atteignent plus directement leur destination à la vitesse rapide et la vitesse extrême.

Les chevaux ne se téléportent plus vers leur destination lorsqu’ils essaient de marcher à reculons à la vitesse rapide et la vitesse extrême.

Les poulains se retournent pour utiliser des objets, au lieu de marcher à reculons comme ils le faisaient parfois.

La “locomotion“ des chevaux a été améliorée ! Ils se rendent plus directement à leur destination, ralentissent lorsqu’ils franchissent un portail, et s’arrêtent plus doucement. Ils entrent et sortent des espaces restreints et franchissent les portails (en avant et à reculons !) avec plus d’agilité.

Leurs déplacements autonomes sont par ailleurs plus performants.

Les Sims à cheval n’interagissent plus avec d’autres Sims à travers les murs.

Sims 4 À louer

La location résidentielle est maintenant disponible pour les terrains d’appartements-terrasses ! Nous attendions que les locations résidentielles se montrent à la hauteur de la situation et maintenant, elles sont prêtes à être construites selon vos spécifications.

Le nom du terrain de location résidentielle ne revient plus à son nom par défaut.

Le montant du loyer quotidien peut maintenant être défini à l’aide d’une manette sur console.

Les foyers qui n’utilisent pas l’eau et l’électricité et ne doivent pas de simflouz ne reçoivent plus de messages annonçant la possible coupure de ces services.

Lorsqu’un ou une propriétaire rend visite à un ou une locataire sur la même propriété résidentielle, le sélectionneur de Sim indique “Aller dans le logement...“ et non plus “Rentrer chez soi...“

La suppression ou l’annulation de la suppression d’un mur mitoyen dans une location résidentielle qui a atteint sa capacité maximum n’entraîne plus de problème avec la fonctionnalité “Créer logement“.

Si vous rendez visite au ou à la propriétaire sur la même propriété résidentielle, il ne sera pas spécifié qu’il ou elle n’est pas à la maison. Plus d’échappatoire possible !

La modification du nom d’un appartement-terrasse en location résidentielle se répercute maintenant dans l’interface de gestion immobilière et sur les en-têtes de noms de terrain.

“Vendre cette location résidentielle“ est spécialement utilisé pour éviter toute confusion avec des entreprises commerciales lors de la vente d’une propriété résidentielle.

Toutes les versions du Carrelage si floral et si sophistiqué sont maintenant brillantes.

Le loyer qui s’affiche est désormais correctement indexé sur la taille du logement et ses équipements.

Lorsque vous louez un logement résidentiel, une info-bulle spécifie maintenant “Louer le logement“ avant de confirmer la location, comme quand vous louez un appartement.

Les locataires et les propriétaires apparaissent désormais dans le filtre Entreprise du panneau Relations.

Il est désormais possible d’augmenter ou de réduire la hauteur du panneau Commerces possédés.

Dans Gérer les mondes, la sélection de logement pour les locations résidentielles se fait désormais à l’aide du BMD au lieu de L1/R1 (PlayStation) ou LB/RB (Xbox) lorsque vous modifiez l’étage.

Détente au Spa

Les ongles ronds courts font plus naturels et correspondent à l’aperçu.

Sims 4 Au Restaurant

Les Sims boivent leurs boissons et mangent leur nourriture de manière autonome lorsque celles-ci sont commandées au restaurant. Auparavant, ils buvaient uniquement.

Les Sims ne sont plus bloqués quand vous remplacez le restaurant qu’ils gèrent par un autre de la Galerie.

Tous les Sims non jouables spéciaux (comme Michael Bell) ne peuvent plus être embauchés dans les restaurants.

Les Sims du quartier quittent désormais le restaurant après avoir terminé de manger un grand repas et n’attendent plus que le restaurant soit fermé.

Le très respectable combo chemise et gilet (ymTop_GP03Vest) coupait la circulation et entraînait l’apparition d’une rainure autour des doigts des Sims. Les manchettes ont été desserrées et les Sims ont retrouvé des doigts normaux.

Vampires

Le statut du rang surnaturel pour les Sims surnaturel(le)s ne faisant pas partie du foyer est désormais visible dans leur profil.

Star Wars™ : Voyage sur Batuu

Pour la sécurité de la galaxie, la planification d’événements depuis le Calendrier lorsque vous vous trouvez sur Batuu n’est plus disponible.

Sims 4 Mariage

Désormais, seul le ou la Sim qui planifie l’événement peut sélectionner le gâteau de mariage.

L’interaction “Annuler le mariage“ est disponible sur les deux Sims et l’arche de mariage lors de l’échange des vœux. Il n’est jamais trop tard pour annuler un mariage... jusqu’à ce que cela le soit.

Les Sims qui ont faim ne mangeront le gâteau de mariage que quand ils en recevront l’instruction. Trouvez autre chose à manger !

Les Sims qui se rendent à Tartosa peuvent maintenant “Se marier avec…“ leur partenaire à la mairie.

Nous avons entendu dire que vous souhaitiez avoir la possibilité d’organiser un mariage avec l’événement mariage du jeu de base même si vous disposez du pack de jeu Les Sims 4 Mariage, de sorte que les Sims peuvent maintenant choisir entre “Organiser un événement mariage“ du jeu de base et “Organiser un événement Mariage personnalisé“ de Mariage quand ils ou elles sont prêt(e)s à se marier.

Les Sims restent debout et ne s’assoient plus par terre lorsque vous utilisez “Veuillez vous asseoir“ s'il n'y a pas assez de chaises,

Loups-garous

Les bras du pull (ymTop_GP12SweaterDecal) ne se déforment plus pour les Sims hommes vus de loin.

Créations en cristal

Lorsqu’un ou une Sim porte un bijou fabriqué et chargé d’un cristal Opale de feu à un rencard, le fait d’atteindre les objectifs du rencard contribuera davantage (plus 50 %) au score du rencard.

Sims 4 Nettoyage de printemps

L’état d’esprit “Saleté tue-l'amour“ a maintenant sa propre icône rien qu’à lui.

Les Sims ne reçoivent plus plusieurs états d’esprit négatifs concernant la poussière en même temps.

Loft industriel

L’aperçu du canapé Délicieuse vengeance de Johnny Zeste est désormais orienté dans la même direction que les autres canapés en mode Construction.

Mode urbaine

Les pantalons de survêtement (ymBottom_SP50Track et ymBottom_SP50Denim) sont désormais correctement identifiés comme masculins.

Sims 4 Riviera italienne

Tous les rochers de Riviera italienne figurent dans la catégorie Pierre du mode Construction.

Le pot de plante “Essence de bergamote“ existe maintenant pleinement dans ce monde (il était jusqu’ici semi-transparent).

Source : Maxis