La chaleur va s'installer très prochainement dans Les Sims 4. Avec l'extension « Amour Fou », Maxis veut faire grimper la température d'un cran, notamment à travers une copie de l'application mobile Tinder. Il y aura également tout une série de nouvelles interactions, romantiques ou non, qui permettront d'affiner les choix de relations. La bonne nouvelle, c'est que les joueuses et joueurs qui n'achètent pas le DLC auront des ajouts très intéressants, dont des fonctionnalités très demandées et attendues.

Une autre option réclamée par la communauté des Sims 4

Vous pourrez donc organiser vos rendez-vous d'une autre manière dans Les Sims 4, lorsque le DLC Amour Fou sera disponible. En parallèle, la mise à jour de juillet sera disponible avec plusieurs nouveautés. La fonctionnalité polyamour sera enfin implémentée, et permettra de régler les niveaux de jalousie les relations entretenues entre vos Sims et les PNJ. Via le CAS (Create a Sim), il sera possible de définir les statuts pour chaque membre de la famille (fiancé, marié...), et de créer des petit(e)s ami(e)s avec l'option « Partenaire ». Voilà pour ce qu'on savait déjà.

Mais lors d'une présentation du DLC Les Sims 4 Amour Fou, une autre fonctionnalité très demandée depuis 10 ans a été entraperçue. Maintenant, les PNJ pourront modifier librement les relations et ce ne sera plus au joueur de faire le nécessaire. « Les PNJ Sims pourront venir vous demander de faire avancer votre relation. Lorsqu'un autre Sim veut aller de l'avant, vous recevrez une invitation à accepter ou à refuser » déclare Josh Contreras, game designer senior.

C'est ce qu'on voit justement avec la capture ci-dessous. « Mateo apprécie ce rendez-vous et souhaiterait le continuer, peut-être en allant chez vous ? » peut-on lire. « Si vous préférez que les autres Sims ne fassent pas ces suggestions, vous pouvez toujours désactiver cette option dans les paramètres. Au final, nous voulons simplement que vous puissiez jouer à votre façon » ajoute Josh Contreras. Cette nouveauté, ainsi que les autres, seront disponibles dans Les Sims 4 à compter du 25 juillet 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Mac.

Crédits : EA.