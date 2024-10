Grande nouvelle pour les fans de Les Sims 4 ! L'extension Life and Death débarque juste à temps pour Halloween. Ce nouveau contenu, disponible au prix de 39,99 euros, promet d'apporter une toute nouvelle dimension au jeu. Vous y trouverez des funérailles personnalisées, un système de réincarnation, et même la possibilité d'exercer le métier de Faucheuse...

Une réincarnation inédite pour vos Sims

L'une des nouveautés les plus excitantes de cette extension est l'introduction de la réincarnation. Avec le système "Voyage de l'Âme", vos Sims pourront accomplir des objectifs tout au long de leur vie pour gagner le droit à une nouvelle existence. Une fois réincarnés, ils obtiennent un trait spécial, appelé "Burning Soul", qui leur permet de récupérer certaines compétences et souvenirs de leur vie passée. C'est une véritable révolution dans le cycle de vie des Sims, qui offre des interactions inédites avec leur entourage, même après leur renaissance.

Avec Life and Death, vous pourrez explorer un tout nouveau monde : Ravenwood. Ce lieu mystique se compose de trois quartiers, chacun ayant un lien particulier avec l'au-delà : Crow's Crossing, Whispering Glen et Mourningvale. Ces zones mystérieuses sont parfaites pour ceux qui souhaitent plonger dans l'après-vie et découvrir les secrets qui s'y cachent.

Devenez la Faucheuse

L'extension introduit également une nouvelle carrière qui risque d'en intriguer plus d'un : Faucheuse. Vos Sims pourront débuter comme "Grimtern" et gravir les échelons au sein du Département de la Mort. Leur mission ? Récolter les âmes des Sims décédés, décider de leur sort et même travailler sur la légendaire faux des Faucheuses. Ce métier unique offre une expérience de jeu totalement différente, où vos Sims prendront en charge le passage vers l'au-delà.

Pour ceux qui préfèrent rester du côté des vivants, Life and Death ajoute également un système de funérailles plus élaboré. Vous pourrez organiser des cérémonies avec des invités, des dress codes, choisir les activités et même le lieu de la cérémonie, comme pour un mariage. De plus, l’extension propose de nouveaux stades de deuil pour les Sims, avec des émotions comme le déni, la colère, ou la tristesse. Vous aurez la possibilité d’aider vos Sims à traverser ces moments difficiles grâce à des séances de conseil ou des activités créatives.

Source : EA