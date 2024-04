Les Sims 5 prend forme petit à petit, mais il est impossible de savoir quand le jeu sera disponible. Ce que l'on sait juste, c'est que vous pouvez tirer un trait sur une sortie en 2024. Il faudra attendre l'année prochaine, au minimum. Mais en soi, les équipes peuvent y consacrer tout le temps qu'elles veulent dans la mesure où Les Sims 4 assure toujours le spectacle. Pour s'assurer de la fidélité de sa communauté, le jeu offre encore un nouveau contenu additionnel.

Ce DLC gratuit Les Sims 4 bientôt indisponible

La prochaine mise à jour des Sims 4 se veut plus inclusive que jamais. Cette fois, le studio Maxis et Electronic Arts se sont rapprochés d'une marque de beauté, Dark & Lovely, pour permettre d'ajouter un plus grand nombre de coiffures pour représenter davantage de personnes. Ce sera disponible dans le courant du mois, mais pour le moment, les joueuses et joueurs peuvent récupérer gratuitement le DLC En plein air. Un kit d'objets pour faire sortir les Sims de leur maison.

Avec ce contenu Les Sims 4, vous allez pouvoir vivre la belle vie à l'extérieur en érigeant un jardin sur-mesure. Un endroit paisible, mais qui sera aussi s'adapter à des réunions mouvementées avec des voisins. Pour faire la fête, il est par exemple possible d'installer des glissades d'eau, du mobilier pour se détendre ou partager un verre en discutant. Cet havre de paix pourra donc être personnalisé à loisir et vous pourrez même enfiler des tenues plus estivales, ou encore changer votre coiffure suivant la situation.

Le Kit d'objets Les Sims 4 est actuellement gratuit sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Mais si vous n'êtes pas réactifs, il peut tout à fait vous passer sous le nez. Le DLC est offert sur toutes ces plateformes uniquement jusqu'à ce samedi 13 avril 2024 à 19h00 (heure française). Pour en profiter, ça ne change pas, il faut obligatoirement avoir en sa possession le jeu de base. « Offrez à vos Sims un jardin dont ils peuvent vraiment profiter avec Les Sims 4 Kit d'Objets En plein air ! Ajoutez d'amusantes glissades d'eau et de nouveaux objets colorés. Enfilez une tenue un peu plus confortable et n'oubliez pas de toujours garder un verre de limonade à portée de main » (via Steam).

De nouveaux contenus qui divisent déjà

En parallèle de ce chouette cadeau, Les Sims 4 recevra de nouveaux kits payants à 4,99€ (l'unité). Le kit Essentiels de Fête permettra là encore de rendre votre environnement plus festif. Après les glissades d'eau, vous pourrez enjoliver votre habitat avec des ballons, boules à facette, des néons ou encore une machine à fumée. Bref, l'équipement pour organiser une fête XXL à l'intérieur du jeu. Ensuite, il sera suivi du kit Hommage Urbain qui, pour le coup, ne sera dédié qu'aux personnages en eux-mêmes. En effet, il apportera de nouvelles options de mode, d'apparence, et ce pour avoir une meilleure diversité culturelle.