Maxis et EA ont promis de soutenir Les Sims 4 sur le très long terme, et on ne peut que constater que c'est bien le cas. Après 10 ans d'existence, le jeu est toujours régulièrement mis à jour avec des contenus payants comme gratuits, des événements et des distributions de cadeaux. La plus récente mise à jour, disponible sur consoles et PC, a intégré des nouveautés en lien avec les fêtes de fin d'année avec notamment des plats inédits, ainsi que des interactions additionnelles.

Un DLC gratuit pour Les Sims 4

Les Sims 4 offre des cadeaux à quelques jours de Noël sous réserve de réaliser différentes quêtes. Si vous parvenez au bout des tâches, vous pourrez célébrer les fêtes avec une « Jolie couronne des fêtes », une « Collection Haies des fêtes », un « Anorak stylé » ou encore un « Paillasson Ambiance des fêtes ». Des contenus gratuits déblocables sur consoles comme sur PC sans aucune autre restriction.

De plus, un nouveau DLC gratuit est à récupérer dès maintenant, mais à une condition. Il faut avoir un abonnement au Xbox Game Pass. Si c'est votre cas, alors vous pourrez télécharger le kit d'objets Passion cuisine des Sims 4. Un contenu qui s'adresse aux fins gourmets qui veulent s'essayer à la cuisine pour préparer de bons petits plats à toute la communauté. « Concevez une cuisine efficace avec tous les outils dont vous avez besoin pour devenir un cordon-bleu magistral. Vos Sims adopteront un look approprié avec des tabliers stylés et d'autres accessoires de cuisine, et les chefs amateurs pourront même transformer la cuisine en carrière à temps partiel lucrative avec leurs propres stands de nourriture ».

Vous pourrez faire tout ce que vous voulez comme des gaufres, des pizzas, des muffins et autres sucreries. Ce DLC des Sims 4 vous permet même de créer votre entreprise et d'installer un nouveau stand pour vendre vos créations aux autres habitants. Bien entendu, vous aurez aussi tout un tas de coiffures et d'accessoires dans le thème de la cuisine. Ce DLC gracieusement offert fait partie des contenus gratuits EA aux abonnés Game Pass à l'image de Battlefield 1 Révolution.

Source : Xbox Wire.