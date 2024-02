Les Sims 4 est toujours un succès monstre pour EA avec une communauté qui dépasse les 70 millions de joueurs. C'est ni plus ni moins que l'épisode le plus populaire, et ça le restera encore quelque temps dans la mesure où le prochain jeu n'a pas de date de sortie. Alors pour maintenir l'intérêt, les développeurs de Maxis n'ont pas d'autre choix que d'apporter des mises à jour régulières et des DLC. Un patch un peu spécial est d'ailleurs téléchargeable dès maintenant.

La mise à jour gratuite Les Sims 4 vitiligo disponible

Le mois dernier, Les Sims 4 s'est étoffé avec le contenu Châteaux de caractère. Un DLC parfait pour se construire un majestueux manoir et y inviter ses amis virtuels. Mais la nouvelle mise à jour gratuite vitiligo est un peu différente. Ce patch permet d'altérer l'apparence de votre Sim. Qu'est-ce que le vitiligo ? Une maladie qui dépigmente la peau et qui a pour conséquence de faire apparaître des tâches blanches sur tout le corps. Hors jusqu'à maintenant, il était impossible d'avoir un personnage comme cela.

Pour plus de représentativité, les équipes du jeu se sont associées avec le mannequin canadien Winnie Harlow, et c'est désormais un skin à part entière. « La nouvelle mise à jour vitiligo, c'est ce que je préfère dans la création des Sims. Quand j'étais petite, j'aurais adoré avoir une Sim qui me ressemble, une véritable représentation de ma peau dans la vie réelle. Cette collaboration est un puissant message qui encourage les joueurs à accepter ce qui les rend uniques, dans le jeu mais aussi dans la vie réelle » a confié le top-modèle sur ce partenariat avec Les Sims 4. Dans les contenus de la mise à jour gratuite vitiligo, on retrouve également une version similisée de la maison de Harlow à Los Angeles, et une Sim inspirée d'elle.

« La caractéristique Vitiligo peut apparaître chez les Sims de tous les âges et les motifs sont variés afin de représenter des taches de tailles et de niveaux de symétrie différents. De plus, les joueurs pourront choisir des taches pour le visage, le haut du torse, le bas du torse, les bras et les jambes de leur Sim » (via EA). Pour avoir cette caractéristique, il suffit d'aller dans la création de personnage, puis dans « Détails de la peau ». À noter que le vitiligo dépend de la teinte de la couleur de la peau, et que ça ne peut pas se superposer avec des taches de naissance.