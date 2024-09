L'avenir des Sims ne sera plus le même. Maxis et EA ont décidé de s’éloigner des épisodes numérotés pour proposer un tout nouvel écosystème plus dans l’air du temps. Difficile de savoir ce que sera réellement Project Rene, le prochain jeu considéré jusqu’à alors comme les Sims 5, mais de nouvelles expériences vont graviter autour du quatrième épisode. Après dix années d'existence, Les Sims 4 n’est pas prêt de tirer sa révérence et se transforme doucement en un jeu service auquel il sera greffé à l’avenir des composantes multijoueurs. Pendant qu’une partie des effectifs est aux fourneaux sur ces futures nouveautés et autres DLCS, l’autre continue donc d’assurer le suivi du jeu. Justement du contenu gratuit est maintenant disponible dans le jeu.

De nouveaux contenus gratuits pour Les Sims 4

Si l’énorme pop-up affiché au lancement du jeu ne vous avait pas mis la puce à l’oreille ,une nouvelle vague d’événements des Sims 4 a donc été lancée. Cette seconde saison semble bien plus travaillée que la précédente et elle sera clairement plus interactive. Plutôt que de vous demander de vous connecter bêtement au jeu pour réclamer vos récompenses hebdomadaires, cet événement nécessitera de jouer et de terminer des quêtes très accessibles toutes les semaines. Vous gagnez des points d’événement chaque fois que vous accomplissez un objectif afin de les dépenser dans la boutique dédiée. Toutes les semaines, cinq nouveaux objets gratuits se débloquent, et ce jusqu’au 19 octobre, date à laquelle l’événement prendra fin. Voici le programme des récompenses gratuites des Sims 4 complet :

Semaine 1 : Gramophone et Boucles d’oreille du trépas

: Gramophone et Boucles d’oreille du trépas Pour la semaine 2 : Jean gothique traditionnel et Le Livre perdu de la Dame Verte.

: Jean gothique traditionnel et Le Livre perdu de la Dame Verte. Semaine 3 : Bottines à boucles gothiques traditionnelles et le Vélo rétro de la Faucheuse.

: Bottines à boucles gothiques traditionnelles et le Vélo rétro de la Faucheuse. Pour la semaine 4 : tatouage À la vie, à la mort et le Portrait de Lady Mimsy Alcorn Shallot

: tatouage À la vie, à la mort et le Portrait de Lady Mimsy Alcorn Shallot Semaine 5 : chemise gothique traditionnelle et la boisson Cocktail spectral .

: chemise gothique traditionnelle et la boisson Cocktail spectral . Semaine 6 : cercueil du repos paisible et le Regard qui rôde

Votre parcours commencera donc en aidant la Faucheuse à faire des recherches sur l'Ambroisie. Au fil des semaines, vous continuerez à en percer les secrets jusqu’à finir par apprendre à préparer ce plat mortel. Pour pouvoir participer à cet événement et obtenir ces récompenses entièrement gratuites, il vous suffit alors de vous connecter à votre compte EA, de lancer les Sims 4 et de remplir les objectifs dans le Mode Vie. Vous pourrez accéder à tout moment à vos quêtes en cliquant sur l’icône de l’événement puis aller dans la boutique dédiée pour dépenser vos points :

Ouvrir l'écran Événements depuis l e menu principal en sélectionnant l'onglet Événement.

Une fois l'écran d'événement ouvert, les récompenses disponibles apparaissent.

Sélectionnez Récupérer pour obtenir vos récompenses.

Une fois que vous avez mis la main sur vos contenus gratuits, ils seront ensuite disponibles dans le mode Construction ou dans Créer un Sim. Toutes les récompenses sont alors marquées par une icône Plumbob.

Source : EA