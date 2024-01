Les Sims 4 font toujours les affaires d'Eletronic Arts après quasiment dix ans sur le marché. Une longévité fantastique qui s'explique par le suivi des équipes de développement. Au mois de décembre, le DLC À louer a permis aux joueurs de vivre la vie de propriétaire, et ces derniers pourront donc aussi se vautrer dans le luxe en imaginant leur demeure de rêve. On apprend aujourd'hui la sortie d'un nouveau kit.

Un DLC « Soyez sensationnels » pour Les Sims 4

C'est de manière très énigmatique qu'Electronic Arts a dévoilé le DLC « Soyez sensationnels » pour Les Sims 4. Un kit avec différents éléments pour briller en société et vivre des histoires encore plus renversantes. « De la première noyade accidentelle (ou intentionnelle) de votre Sim au goût doux-amer d'un gâteau de Plante vache, vous avez vécu des histoires vraiment sensationnelles. Elles ont parfois inclus le goût d'un bon vieux sandwich au fromage fondu brûlé, des choix vestimentaires chaotiques d'habitants de la ville, et la danse festive d'un pompier qui a éteint le feu dans votre cuisine. Chaque histoire que vous racontez et chaque construction que vous créez brille dans Les Sims, alors faites sensation cette saison, accueillez l’inattendu et soyez sensationnels dans Les Sims 4 » (via Electronic Arts).

Pour vous construire de nouveaux souvenirs, bons ou mauvais, le DLC offrira plusieurs kits de mode, « très attendus » ou encore une série d'items resplendissants. Dans le teaser vidéo, on peut une bague, une robe, des gants, des colliers ou des boucles d'oreille qui laissent à penser que le look aura une place très importante.

Une magnifique livraison LSE

Un kit d’objets étincelant

Deux kits très attendus

Un kit festif

Un kit de mode conçu en cocréation

Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été annoncée pour le DLC Soyez Sensationnels des Sims 4, mais ça ne devrait pas tarder.