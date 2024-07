C'est l'amour fou cet été dans Les Sims 4 ! Avec la tonne de nouvelles mises à jour, le jeu s'est étoffé de fonctionnalités depuis longtemps attendue. Le jeu de Maxis et Electronic Arts pourraient donc couler de beaux jours tranquilles, mais ce n'est pas tout à fait l'idylle qu'on espérait... Malheureusement, les nouveautés ont bouleversé le cours des choses et, depuis, c'est un peu la cata. Heureusement, les développeurs ont vite réagi, grâce à un patch qui vient corriger un bug plutôt gênant.

Un patch d'urgence pour venir au secours des Sims 4

Les Sims 4 réjouissent les fans cet été grâce à un DLC enrichit grandement les relations de nos personnages. Ajoutez à cela des mises à jour gratuites qui apportent, là aussi, tout un tas de nouveautés bienvenues, tout était réuni pour profiter à fond du jeu. Mais, c'était sans compter sur une erreur de parcours qui vient gâcher la fête.

De fait, depuis la dernière mise à jour, Les Sims 4 rencontrent un problème plutôt embêtant. Alors que de nouvelles options viennent s'ajouter pour affiner encore la précision des relations, un bug s'est glissé pour les personnes qui ont le DLC Être parents. Il provoque un croisement inopportun entre les liens des Sims, si bien que certains issus d'une même famille peuvent être en couple.

Caputre d'écran de Jayrae316 partagé sur EA AHQ.

Certes, Les Sims témoignent d'une forte ouverture d'esprit en matière de relations depuis le tout premier épisode en 2000. On ne s'en étonnerait plus aujourd'hui, mais à l'époque, le fait d'intégrer les couple de même sexe n'avait pas plus à tout le monde. Désormais, la licence s'ouvre à encore plus de manière de s'aimer avec son 4e opus. Le jeu permet maintenant d'avoir plusieurs degrés de relation. Il est également possible de pencher vers le polyamour ou bien de s'en tenir à des rapports platoniques.

Pour autant, il y a des limites éthiques que ni Maxis, ni Electronic Arts, ne veulent franchir, à raison. Ce n'est pas la première fois qu'un bug incestueux s'immisce dans le jeu. Cette fois encore, les développeurs réagissent en urgence pour le corriger. C'est pourquoi un patch est dès maintenant disponible sur PC (patch 1.108.329.1020) et Mac (patch 1.108.329.1220). Les autres plateformes en bénéficieront à leur tour très bientôt.

La mise à jour des Sims 4 est proposée automatiquement quand vous lancez le jeu. Si jamais elle ne se lance pas, pensez à vider le cache. Enfin, des joueurs ont fait savoir que le problème persistait avec l'utilisation de certains mods. Si c'est votre cas, pensez là aussi à passer à la version la plus récente. Tout devrait ensuite rentrer dans l'ordre.